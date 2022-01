Joan Jordan war schnell wieder auf den Beinen – Match in Copa del Rey nach 45-minütiger Unterbrechung abgebrochen

Am Boden. Foto: CRISTINA QUICLER / AFP

Sevilla – Das andalusische Pokal-Derby zwischen den spanischen Fußball-Erstligisten Real Betis und dem FC Sevilla ist nach einem Fan-Eklat abgebrochen worden. Dies bestätigte der spanische Fußballverband (RFEF) am Samstagabend. Grund hierfür war das Werfen eines langen Gegenstandes aus dem Zuschauerbereich von Real Betis.

Joan Jordan vom FC Sevilla war in der 39. Minute von einer Plastikstange am Kopf getroffen worden. Der Mittelfeldspieler stürzte zunächst zu Boden, konnte kurze Zeit später aber wieder aufstehen. Unmittelbar zuvor hatte Nabil Fekir per direktem Corner den 1:1-Ausgleich für Real Betis erzielt.

Nach einer 45-minütigen Unterbrechung entschied das Schiedsrichtergespann, die Partie abzubrechen. Ob das Stadtduell in der Copa del Rey wiederholt oder zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt wird, war zunächst offen. "Der RFEF verurteilt alle Gewalttaten auf dem Spielfeld", schrieb der spanische Fußballverband in einer Erklärung. (sid, 15.1.2022)