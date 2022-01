Manuel Feller ist schnell unterwegs im Stangenwald. Foto: Reuters/Balibouse

Manuel Feller zeigt auch in Wengen, dass er sehr gut in Form ist. Der Tiroler liegt nach dem ersten Durchgang beim Slalom-Klassiker am Sonntag hinter Henrik Kristoffersen auf dem zweiten Platz, der Rückstand auf den Norweger beträgt nur elf Hundertstelsekunden. Auf Platz drei rangiert Sebastian Foss-Solevaag, dem Landsmann von Kristoffersen fehlen 0,58 Sekunden auf die Spitze. Der zweite Durchgang geht um 13.30 Uhr in Szene.

Marco Schwarz (+0,83) ist auf Position sechs zu finden, Adelboden-Sieger Johannes Strolz (+1,27) ist 13. Auch Michael Matt, Fabio Gstrein und Christian Hirschbühl können im zweiten Durchgang (13.30 Uhr/live ORF 1) angreifen. (red, 16.1.2022)

Ergebnisse erster Durchgang Herren-Slalom in Wengen

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 51,27 Sek.

2. Manuel Feller (AUT) 51,38 +0,11

3. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 51,85 +0,58

4. Clement Noel (FRA) 51,89 +0,62

Ramon Zenhäusern (SUI) 51,89 +0,62

6. Marco Schwarz (AUT) 52,10 +0,83

7. Alex Vinatzer (ITA) 52,14 +0,87

8. Daniel Yule (SUI) 52,15 +0,88

9. Giuliano Razzoli (ITA) 52,28 +1,01

10. Tanguy Nef (SUI) 52,32 +1,05

11. Reto Schmidiger (SUI) 52,49 +1,22

David Ryding (GBR) 52,49 +1,22

13. Johannes Strolz (AUT) 52,54 +1,27

Luca Aerni (SUI) 52,54 +1,27 15. Linus Straßer (GER) 52,57 +1,30

weiter: 16. Michael Matt (AUT) 52,64 +1,37 17. Fabio Gstrein (AUT) 52,66 +1,39 19. Christian Hirschbühl (AUT) 52,71 +1,44

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Dominik Raschner, Marc Digruber (beide AUT), Kristoffer Jakobsen (SWE), Simon Maurberger (ITA)