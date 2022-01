Manuel Feller ist schnell unterwegs im Stangenwald. Foto: Reuters/Balibouse

Manuel Feller zeigt auch in Wengen, dass er sehr gut in Form ist. Der Tiroler liegt nach dem ersten Durchgang beim Slalom-Klassiker am Sonntag hinter Henrik Kristoffersen auf dem zweiten Platz, der Rückstand auf den Norweger beträgt nur elf Hundertstelsekunden. Auf Platz drei rangiert Sebastian Foss-Solevaag, dem Landsmann von Kristoffersen fehlen 0,58 Sekunden auf die Spitze. Der zweite Durchgang geht um 13.30 Uhr in Szene.

Marco Schwarz (+0,83) ist auf Position sechs zu finden, Adelboden-Sieger Johannes Strolz (+1,27) ist 13. Auch Michael Matt, Fabio Gstrein und Christian Hirschbühl können im zweiten Durchgang (13.30 Uhr/live ORF 1) angreifen. (red, 16.1.2022)