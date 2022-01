Aleksandra und Daniel Mizieliński, Natalia Baranowska, "Alle Welt zu Tisch. Das große Buch vom Essen, Kochen & Schmecken". Aus dem Polnischen von Thomas Weiler. € 29,95 / 112 Seiten. Moritz, Frankfurt am Main 2021. Ab acht Jahren Foto: Moritz

Beim Lesen dieses großartigen (und großen!) Sachbuchs läuft dir spätestens nach ein paar Seiten das Wasser im Mund zusammen. Die kulinarische Reise führt durch 26 Länder. An den Haltestellen warten prall gefüllte, herrlich duftende Menüs aus köstlichen Zutaten. Du riechst förmlich die Kräuter aus Vietnam, schmeckst die Ananas aus Brasilien, wirst neugierig auf das Omelett mit Walnüssen und Cranberrys aus dem Iran und möchtest die Gewürze aus Indien sofort probieren. Dazu kommen spannende Geschichten über Duftbutter in Äthiopien, Bambus in China und Details in Sachen Essgewohnheiten wie Sobremesa in Spanien und Trinkmais aus Peru. Dargestellt in eindrucksvollen Illustrationen und mit Rezepten in lustiger Lautschrift zum Nachkochen.