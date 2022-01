"God of War" erhält voraussichtlich bereits in diesem Jahr eine Fortsetzung mit dem Titel "Ragnarök". Foto: Sony

Aktuell dauert es noch sehr lange, bis Sony-Spiele von der Playstation für den PC umgesetzt werden. Dieser Tage erschien etwa God of War, welches bei Kritikern und Spielern gleichermaßen für Verzückung sorgte – vier Jahre nach seinem Debüt auf der Playstation 4. Manches spricht dafür, dass sich diese Verzögerungen künftig verkürzen könnten.

PlayStation

Bitte warten

Während man beim Gamepass von Microsoft oftmals unabhängig von der Plattform ab Tag eins die neuesten Games spielen kann, dauert es beim Konkurrenten Sony noch immer sehr lange, bis man als Nicht-Playstation-Besitzer diverse Eigenproduktionen spielen darf. Egal ob Horizon Zero Dawn, Days Gone oder Uncharted 4, ungeduldige Naturen benötigen eine Sony-Konsole.

Nachdem sich jetzt ein Erfolg von God of War etwa auf Steam abzeichnet und sich die Gerüchte verdichten, der Abo-Dienst von Sony, Playstation Now, könnte noch in diesem Jahr eine Generalüberholung erfahren, kochen die Spekulationen natürlich hoch.

Playstation Now ermöglicht es aktuell sowohl auf der Playstation als auch auf dem PC eine Bibliothek an Spielen herunterzuladen oder zu streamen, so lange man den Service abonniert hat. Der größte Nachteil bisher war, dass aktuelle Blockbuster von Sony, etwa ein God of War oder Horizon, nicht ab Tag eins im Abo enthalten waren. Microsoft fährt hier einen anderen Weg und schaufelt Titel wie Forza oder Halo sehr wohl in ihren Gamepass.

Eine Überarbeitung des Services könnte bedeuten, dass man die eigenen Blockbuster vielleicht doch mit dem Ersterscheinen zahlenden Abonnenten anbieten könnte, was auch PC-Spieler miteinschließen würde. Ob das von den Sony-Entwicklern gewünscht ist, gleichzeitig für zwei Plattformen zu entwickeln wurde kürzlich von Cory Barlog, dem Creative Director der Santa Monica Studios, die unter anderem für God of War verantwortlich sind, bestätigt. In einem Interview mit dem "Game Informer" sagte er, dass Sony zunächst dagegen war, aber die Studios sich allesamt für diesen Weg ausgesprochen haben.

Playstation Now +

Eine Möglichkeit wäre es für Sony, dass man neben dem bisherigen Playstation Now Abo auch noch eine Plus-Variante anbietet. Diese könnte teurer sein, dafür aber mehr Games beinhalten. In jedem Fall scheint es klar zu sein, dass man Microsoft künftig in diesem Bereich mehr die Stirn bieten möchte. Ein PC-Erfolg von God of War kann da mit Sicherheit helfen. (aam, 16.1.2022)