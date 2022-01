Kritik an der Nähe der FIFA zum Emirat Katar gibt es schon länger. Präsident Gianni Infantino will die WM "enger begleiten"

FIFA-Präsident Gianni Infantino macht es sich in Katar gemütlich. Foto: Reuters/al Omari

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat seinen Lebensmittelpunkt laut eines Medienberichts ins WM-Gastgeberland Katar verlegt. Wie die Schweizer Zeitung SonntagsBlick berichtet, soll der Chef des Fußball-Weltverbandes seit Oktober "überwiegend" in der katarischen Hauptstadt Doha wohnen.

Demnach habe die FIFA bestätigt, dass Infantino dort ein Haus gemietet habe und seine Familie neuerdings in Katar lebe. Nach SID-Informationen befindet sich der Hauptwohnsitz des 51-Jährigen weiter in der Schweiz, wo er auch weiterhin seiner Steuerpflicht nachkommt.

Dem FIFA-Council hatte Infantino im vergangenen Oktober mitgeteilt, die WM "enger zu begleiten und seine präsidialen Pflichten neben Zürich vermehrt auch von Doha und anderen Standorten der Welt aus wahrzunehmen". Am 31. März steht in Doha der FIFA-Kongress sowie am 1. April die WM-Gruppen-Auslosung auf dem Programm.

Katar steht seit der umstrittenen Vergabe der WM (21. November bis 18. Dezember) im Dezember 2010 wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Auf den Baustellen in dem Emirat sollen Tausende Gastarbeiter ums Leben gekommen sein. (sid, red, 16.1.2022)