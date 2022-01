Peter Klien ist zurück – und das Publikum mit ihm. Foto: ORF

Wien – Starker Start von Peter Klien: Am Freitag um 23.15 Uhr sahen durchschnittlich 439.000 Zuseher die erste Folge der erneuerten Late-Night-Satire "Gute Nacht Österreich". Der Marktanteil lag in der Zielgruppe ab 12 Jahren bei 26 Prozent. Laut ORF bedeutet das Interesse einen neuen Bestwert seit Bestehen des Formats.

"Gute Nacht Österreich" startete 2019 donnerstags. Später wurde das Format auf Mittwoch verlegt, seit Ende 2020 war es am Freitag nach "Was gibt es Neues?" zu sehen. Wegen schwacher Quoten wurde die Sendung Anfang des Jahres 2021 abgesetzt und ging am Freitag renoviert wieder auf Sendung. (red, 16.1.2022)