Die Synagoge am Tag nach der Geiselnahme. Foto: AP/Brandon Wade

Colleyville – Warum? Das ist die zentrale Frage einen Tag nach der Geiselnahme in einer Synagoge im texanischen Colleyville. Denn die Hintergründe dieser Tat waren auch am Sonntag zumindest offiziell noch völlig unklar.

Am Samstagvormittag Ortszeit hatte ein Mann in der 26.000-Einwohner-Stadt nahe Fort Worth während eines Gottesdienstes vier Geiseln genommen – darunter den Rabbi – und sich dann stundenlang im Gebäude verschanzt. Abends gab es den ersten Teilerfolg: Der Täter ließ eine männliche Geisel frei. Nach mehr als zehn Stunden dann drangen Spezialkräfte des FBI ins Gotteshaus ein und retteten alle Geiseln. Der Täter kam ums Leben.

Live dabei

Zumindest teilweise konnte man bei der Geiselnahme live dabei sein. Denn der Gottesdienst wurde auf der Facebook-Seite der Gemeinde übertragen. Laut der Lokalzeitung Fort Worth Star Telegram war zu hören, wie der Täter schimpfte und fluchte. Mehrmals soll er gesagt haben, dass er niemanden verletzen wolle – und dass er vermutlich sterben werde. Irgendwann wurde der Livestream beendet.

Zu den Hintergründen der Tat gaben sich die Behörden bedeckt. Der verantwortliche FBI-Beamte Matt DeSarno erklärte lediglich, die Ermittlungen würden globale Reichweite haben. Britische Medien wie die BBC berichteten, der Täter sei Brite gewesen. Dies wollte das britische Außenministerium am Sonntag nicht explizit bestätigen. Es erklärte lediglich, ein britischer Mann sei in Texas ums Leben gekommen.

Doch nicht der Bruder

Auf der anderen Seite des Atlantiks berichteten US-Medien, der Täter habe eine Gefangene mit mutmaßlichen Verbindungen zur Terrorgruppe Al-Kaida freipressen wollen. Unter anderem schrieb die Washington Post, es handle sich dabei um die pakistanische Wissenschafterin Aafia Siddiqui, die in einem nahe gelegenen Gefängnis in Texas einsitzt. Siddiqui war im Juli 2008 im afghanischen Ghazni festgenommen und 2010 wegen eines Angriffs auf US-Soldaten in Afghanistan von einem US-Bundesrichter zu 86 Jahren Haft verurteilt worden.

Berichte, dass es sich bei dem Täter um ihren Bruder handelt, dementierte Siddiquis Anwalt. Und so bleiben weiterhin noch zahlreiche Fragen offen. (ksh, 16.1.2022)