Karl Nehammer hat eine spezielle Art entwickelt, wie er bei Pressekonferenzen auftritt. Der neue Kanzler und ÖVP-Chef wendet sich dabei direkt an die Bevölkerung und hält eine kleine Ansprache – zumindest seinem Habitus nach. So auch am Sonntag. Da ließ er eilig einen Medientermin für zwölf Uhr mittags einberufen, um die Impfpflicht zu erklären und zu verteidigen. Der eigentliche Grund für seinen live im Fernsehen übertragenen Auftritt war, dass der Entwurf für das Impfpflichtgesetz endlich fertig wurde – mit etwas Verspätung. Nehammer, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) präsentierten die Details. Aber Nehammer setzte eben auch zu einer kleinen Grundsatzrede an.

Bundeskanzler Karl Nehammer verteidigte am Sonntag wortreich die Impfpflicht. Foto: Robert Newald

Er sei gerade selbst von Corona – konkret: der Omikron-Variante – genesen, erzählte er. Und dabei habe der Kanzler am eigenen Leib verspürt, dass und wie die Impfung wirke. Nehammer hatte nur leichte Symptome und gab während seiner Quarantäne mehrere Interviews. Er sei gut geschützt und dafür der Wissenschaft "sehr dankbar", erklärte der Kanzler. Aber es gebe Menschen, das wisse er, die vor der Impfung Angst haben. "Und wir nehmen diese Ängste sehr ernst", sagte Nehammer, um dann auf die Impfpflicht überzuleiten, an der die Regierung festhält – wenn auch mit kleinen Abstrichen und einer Hintertür.

Impfpflicht doch erst ab 18 Jahren

Konkret soll das Impfpflichtgesetz am 1. Februar in Kraft treten. Das sind die Eckpunkte:

Wer ist betroffen? Die Impfpflicht gilt für Personen ab 18 Jahren – und nicht wie ursprünglich geplant ab 14 Jahren – mit einem Wohnsitz in Österreich. Sie müssen einen Impfstatus vorlegen können, der alle Impfungen umfasst, die der Gesundheitsminister zuvor per Verordnung als notwendig festgelegt hat. Auch die Abstände zwischen den Impfungen müssen verordnet werden. Die Regelung ist hier also anpassungsfähig.





Wer eine Strafverfügung bekommt, sich dann aber innerhalb von zwei Wochen doch noch impfen lässt, geht straffrei aus. Wie lange gilt die Impfpflicht? Dem Gesetz zufolge wird die Impfpflicht mit 31. Jänner 2024 außer Kraft treten.

"Wir sind keine Individuen, die losgelöst voneinander leben, sondern wir sind eine Gemeinschaft", erklärte Nehammer in seiner Pressekonferenz-Ansprache das Motiv für die Impfpflicht. Denn bei der neuen Pflicht gehe es eigentlich um Freiheit für alle. Mit einer hohen Impfquote könnten neuerliche Freiheitseinschränkungen verhindert werden – aktuell befinden sich ausschließlich Ungeimpfte im Lockdown. Ein Funke Selbstkritik war aus seinen Worten auch zu hören: Wer der Politik misstraue, "und das kann man niemandem verübeln", sagte der Kanzler, der solle mit einer Ärztin oder mit einem Arzt reden.

Nehammer wie auch Edtstadler betonten darüber hinaus, dass es der Regierung nicht darum gehe, Ungeimpfte mit ständigen Strafen zu vergrämen. "Wir hoffen, dass wir gar nicht dorthin kommen", sagte die Verfassungsministerin. (Katharina Mittelstaedt, 16.1.2022)