Hat bei einem Autounfall ihr Gedächtnis verloren: Laura Elena Harring als rätselhafte Rita in David Lynchs "Mulholland Drive", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Studiocanal

19.40 REPORTAGE

Re: Bitte warten! – Krebskranke im Schatten der Pandemie Ärzte und Therapeuten beim Versuch, die "Kollateralschäden" der Corona-Pandemie aufzufangen. Bis 20.10, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Skitourismus Zum Auftakt eines Themenabends gibt es zwei Dokumentationen über den Tiroler Ort Kitzbühel, gefolgt um 21.55 Uhr von Ausgeschneit – Skitourismus in der Krise? Schließlich wird um 22.45 Uhr die Frage gestellt: Wer hat Schuld an Ischgl? Bis 23.35, ORF 3

20.15 THRILLER

Mulholland Drive (USA/FR 2001, David Lynch) Die blonde Betty (Naomi Watts) ist gerade in Hollywood angekommen, um ein Filmstar zu werden, als sie auf eine Frau (Laura Elena Harring) trifft, die ihr Gedächtnis verloren hat. Gemeinsam versuchen sie dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Ursprünglich als Pilot für eine Serie geplant, hat David Lynch aus der Geschichte um Liebe, Eifersucht und Rache einen betörenden Traum gesponnen. Bis 22.35, Arte

21.10 MAGAZIN

Thema Mit: Omikron – und was kommt danach? / "Nachbarschaftshilfe plus" – Menschlichkeit gewinnt gegen Corona. / Interview mit Romys Schneiders Tochter Sarah Biasini über deren Buch Die Schönheit des Himmels. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Vorgestellt wird Pablo Larrains Film Spencer mit Kristen Stewart als Lady Di. Außerdem geht es um Tiere in der Kunst und um den steigenden Antisemitismus in Europa. Um 23.30 Uhr ist das Porträt Erni Mangold – Ich mach was ich will aus Anlass des 95. Geburtstags der Schauspielerin zu sehen, Susanna Schwarzer hat Mangold in ihrem Haus im Waldviertel getroffen. Bis 23.55, ORF 2

22.35 ITALO-ROADMOVIE

Verliebt in scharfe Kurven (Il Sorpasso, F/I 1962, Dino Risi) Nach einer zufälligen Begegnung nimmt der in die Jahre gekommene Hallodri Bruno (Vittorio Gassman) den schüchternen Studenten Roberto (Jean-Louis Trintignant) im Cabrio von Rom nach Viareggio mit. Dino Risis heiter-melancholisches Roadmovie ist, anders als es der schlichtweg idiotische deutsche Verleihtitel vermuten lässt, ein einflussreiches Meisterwerk des Weltkinos. Bis 0.20, Arte