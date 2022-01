Daniel Tschofenig gab seinen ersten Podestplatz im zweiten Durchgang aus der Hand. Foto: imago images/Xinhua

Dank eines 139,5-m-Fluges hat Marius Lindvik am Sonntag das Weltcup-Skispringen in Zakopane gewonnen. Der Norweger, der damit seinen insgesamt fünften Weltcupsieg feierte, gewann mit 294,6 Punkten ganze zehn Zähler vor dem Deutschen Karl Geiger und 10,9 vor dem Slowenen Anze Lanisek. Der nach dem ersten Sprung zweitplatzierte Daniel Tschofenig verpasste seinen ersten Podestplatz. Der 19-jährige Kärntner fiel auf Platz fünf zurück und holte dennoch sein bisher bestes Ergebnis.

Tschofenig landete unmittelbar vor Daniel Huber. Jan Hörl als Achter und Clemens Aigner als Elfter sorgten für ein starkes Ergebnis der Österreicher. Der nach dem ersten Durchgang führende Japaner Ryoyu Kobayashi verpatzte den zweiten Sprung und musste sich mit Platz vier begnügen. (APA, 16.1.2022)

Ergebnisse:

1. Marius Lindvik (NOR) 294,6 Punkte (135,0 m/139,5)

2. Karl Geiger (GER) 284,6 (134,5/135,5)

3. Anze Lanisek (SLO) 283,7 (134,5/135,5)

4. Ryoyu Kobayashi (JPN) 282,6 (136,0/132,0)

5. Daniel Tschofenig (AUT) 281,3 (135,0/133,5)

6. Daniel Huber (AUT) 276,8 (138,5/136,0)

7. Killian Peier (SUI) 274,5 (135,5/135,5)

8. Jan Hörl (AUT) 273,5 (131,0/133,0)

9. Timi Zajc (SLO) 272,1 (129,5/132,0)

10. Markus Eisenbichler (GER) 270,0 (129,0/139,0)

11. Clemens Aigner (AUT) 267,5 (133,0/130,5)

12. Cene Prevc (SLO) 266,4 (131,0/129,0)

13. Peter Prevc (SLO) 263,5 (131,0/124,5)

14. Gregor Deschwanden (SUI) 261,5 (130,5/126,5)

15. Yukiya Sato (JPN) 261,1 (131,0/124,5)

16. Lovro Kos (SLO) 256,7 (123,5/131,0)

17. Piotr Zyla (POL) 256,4 (131,5/256,4)

18. Daniel-Andre Tande (NOR) 256,3 (125,0/128,0)

19. Ziga Jelar (SLO) 255,4 (124,0/128,0)

20. Severin Freund (GER) 252,9 (129,5/121,0)

21. Danil Sadrejew (RUS) 251,4 (127,0/122,5)

22. Pawel Wasek (POL) 250,3 (125,5/124,0)

23. Simon Ammann (SUI) 246,7 (127,5/126,5)

24. Philipp Aschenwald (AUT) 245,5 (122,5/128,0)

25. Halvor Egner Granerud (NOR) 243,4 (127,0/122,5)

26. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 242,9 (124,5/124,0)

27. Stefan Hula (POL) 238,1 (126,0/124,0)

28. Manuel Fettner (AUT) 235,6 (124,5/118,5)

29. Jewgenij Klimow (RUS) 233,6 (129,0/118,5)

Disqualifiziert: Johann Andre Forfang (NOR)

Gesamtwertung (nach 15 Bewerben):

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 941

2. Karl Geiger (GER) 897

3. Marius Lindvik (NOR) 743

4. Halvor Egner Granerud (NOR) 699

5. Markus Eisenbichler (GER) 498

6. Anze Lanisek (SLO) 481

7. Jan Hörl (AUT) 472

8. Stefan Kraft (AUT) 409

9. Killian Peier (SUI) 392

10. Daniel Huber (AUT) 381

Nationencup (18):

1. Österreich 3047

2. Deutschland 2974

3. Norwegen 2850

4. Japan 2439

5. Slowenien 2424

6. Polen 1094

7. Schweiz 619

8. Russland 561

9. Kasachstan 50

9. Tschechien 50