Jubiläum

5 Postings

20 Jahre Münster-"Tatort" mit Thiel und Boerne: Wenn der Ermittler ein Blackout hat

Kommissar Thiel muss sich in "Des Teufels langer Atem" selbst jagen – 40. Fall erzählt von Schuldgefühlen, echter Freundschaft und einem rätselhaften Plüsch-Koala – Am 16. Jänner in ORF 2