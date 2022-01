Der Weltranglisten-Erste war am Sonntagabend aus Melbourne abgereist. Zuvor erkannte ihm die australische Regierung das Visum ab

Gemeinsam mit seinem Team landete Djokovic in Dubai. Foto: REUTERS / LOREN ELLIOTT

Dubai – Der serbische Tennisstar Novak Djokovic ist nach seiner erzwungenen Ausreise aus Australien am Montagmorgen in Dubai gelandet. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP. Der Weltranglisten-Erste war am Sonntagabend aus Melbourne abgereist, nachdem das Bundesgericht Australiens seinen Einspruch gegen die Annullierung des Visums abgelehnt hatte. Seine Hoffnungen auf den zehnten Titel bei den Australian Open waren damit einen Tag vor dem Turnierauftakt zu Ende gegangen.

Ausnahmegenehmigung

Der nicht gegen das Coronavirus geimpfte Djokovic wollte mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung am Grand-Slam-Turnier teilnehmen, die Behörden hatten ihm aber die Einreise verweigert. Wohin der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger von Dubai aus reisen will, ist zunächst unklar. (APA, 17.1.2022)