Der starke Wind wird auch die Einsatzkräfte auf Trab halten (Archivbild). Foto: BEZIRKSFEUERWEHRKOMMANDO BADEN

Die neue Woche startet stürmisch: Laut Wetterdiensten werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h erwartet. Vor allem im Osten Österreichs werden die Auswirkungen des Tiefs Hannelore deutlich zu spüren sein. Vom Burgenland bis nach Oberösterreich rechnen die Meteorologen von Ubimet mit "schweren Sturmböen". Laut Prognose der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) drohen große Äste abzubrechen. Auch Bäume könnten vereinzelt entwurzelt werden.

Zur Vorsicht aufgerufen

Wegen der orkanartigen Sturmböen wird deshalb zur Vorsicht aufgerufen. Neben einem erhöhten Risiko in Wäldern, Parks und Alleen drohen auch Stromausfälle durch zerstörte Stromleitungen, warnt die ZAMG. Autofahrer sollten die Geschwindigkeit anpassen, gerade durch Seitenwind sei die Unfallgefahr "stark erhöht". Bewegliche Gegenstände im Garten sollten nach Möglichkeit gesichert werden.

Richtig beruhigen soll sich die Lage erst zu Mitternacht beziehungsweise im Laufe des Dienstags. Regen und – in höheren Gegenden – Schneefall sind möglich. Erst zur Wochenmitte sorgt ein Hochdruckeinfluss wieder für ruhiges und nach Nebelauflösung oft sonniges Wetter. Am Donnerstag kündigt sich an der Alpennordseite dann die nächste Kaltfront mit Schnee- und Graupelschauern sowie teils stürmischen Windböen an, informierte Ubimet. (red, 17.1.2022)