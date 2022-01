António Horta-Osório soll während aufrechter Quarantäne von London nach Zürich geflogen sein. Zuvor soll er trotz Quarantäne ein Tennisturnier besucht haben. Foto: AFP/JUSTIN TALLIS

Zürich – Nach Berichten über Verletzung der Corona-Quarantäneregeln ist Credit-Suisse-Verwaltungsratspräsident António Horta-Osório nach nur wenigen Monaten im Amt überraschend zurückgetreten. Zu seinem Nachfolger ist Verwaltungsratsmitglied Axel Lehmann ernannt worden, wie die Schweizer Großbank in der Nacht auf Montag mitteilte.

"Ich bedauere, dass einige meiner persönlichen Handlungen zu Schwierigkeiten für die Bank geführt und meine Fähigkeit beeinträchtigt haben, diese nach innen und außen zu vertreten", erklärte Horta-Osório. "Ich bin daher zur Auffassung gelangt, dass mein Rücktritt zu diesem Zeitpunkt im Interesse der Bank und ihrer Stakeholder ist."

Vorgänger musste Posten wegen Überwachung räumen

Der Rücktritt Horta-Osórios ist ein weiterer Rückschlag für die krisengeplagte Großbank. Nachdem der Portugiese Ende April 2021 zum Präsidenten gewählt worden war, hatte er sich auf seine Fahnen geschrieben, das Risikomanagement und die Kultur der Credit Suisse zu reformieren. Der frühere Konzernchef Tidjane Thiam musste seinen Posten im Nachgang zur Überwachung eines Top-Managers räumen. Im Frühjahr erschütterte dann das Doppel-Debakel rund um den Hedgefonds Archegos und die Greensill-Fonds das Institut.

Horta-Osório wurde vorgeworfen, während der Coronavirus-Pandemie Quarantänevorschriften missachtet zu haben. Konkret geht es dabei um einen Flug von London nach Zürich im November 2021 und das Tennisturnier in Wimbledon im Juli, das Horta-Osório trotz aufrechter Quarantäne besucht haben soll, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.



Konflikte mit Management

Der Portugiese hatte sich mit der Stabilisierung der schlingernden britischen Großbank Lloyds einen guten Ruf in der Branche erworben. Sein Amt bei der Credit Suisse trat er mit vielen Vorschusslorbeeren an. Im November legte er seinen Marschplan für die Bank vor, der unter anderem eine weitere Schrumpfkur für das risikoreiche Investmentbanking umfasste. Horta-Osório griff bei der Führung des Instituts in einem für einen Präsidenten ungewöhnlichen Ausmaß auch in das Tagesgeschäft der Bank ein. Insidern zufolge kam es dabei auch zu Konflikten mit dem Management.

Nun soll Lehmann die Credit Suisse in ruhigere Gewässer steuern. Der 1959 geborene Schweizer ist seit Oktober Verwaltungsrat der Bank. Davor war er jahrelang Spitzenmanager beim Konkurrenten UBS und davor beim Versicherer Zurich. "Ich bin überzeugt, dass wir durch eine disziplinierte und zeitnahe Umsetzung unseres strategischen Plans zu neuer Stärke finden und nachhaltigen Wert für unsere Stakeholder schaffen können." Nach der Ernennung zum Präsidenten durch den Verwaltungsrat habe er sein Amt bereits angetreten. Der Verwaltungsrat werde ihn bei der nächsten Generalversammlung vom 29. April auch zur Wahl als Verwaltungsratspräsident vorschlagen. "Mit unserer neuen Strategie haben wir die richtigen Weichen gestellt und werden über die gesamte Bank weiter eine stärkere Risikokultur verankern", erklärte Lehmann weiter. (APA, red, 17.1.2021)