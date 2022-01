Prada

Kyle MacLachlan ("Twin Peaks") eröffnete und Jeff Goldblum (siehe unten, "Jurassic Park") schloss die Show mit einem Walk, der seither durch die Social-Media-Kanäle mäandert. Miuccia Prada und Raf Simons steckten diesmal nicht nur Models, sondern auch zehn Schauspieler in die neue Winterkollektion. Die heißt Body of Work und setzt sich mit dem Thema Arbeitsbekleidung auseinander. Bei Prada sieht das so aus: Schimmernde Zweiteiler und Overalls werden unter langen, breitschultrigen Ledermänteln und Jacken-Hybriden, teils Bomberjacke, teils Parka, getragen.