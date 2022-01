Verletzt wurde bei dem Vorfall am Grenzübergang Eberau niemand. Der Schütze konnte fliehen, ein weiterer Mann wurde festgenommen. Mehrere Flüchtlinge beantragten Asyl

Am Grenzübergang Eberau (Bezirk Güssing) wurden am Montag Bundesheersoldaten angegriffen. Foto: imago images/Viennareport

Wien – Ein Schlepper hat am Montag am Grenzübergang Eberau (Bezirk Güssing) auf Soldaten des österreichischen Bundesheeres geschossen. Es wurde dabei niemand verletzt, dem mutmaßlichen Schützen gelang aber die Flucht, teilte das Verteidigungsministerium mit. Laut Polizei wurde ein zweiter mutmaßlicher Schlepper festgenommen. Eine noch unbekannte Zahl an Flüchtlingen blieb ebenfalls unverletzt, mehrere Menschen beantragten Asyl.

"Dieser heutige Vorfall verdeutlicht, dass die Maßnahmen der Schlepper und die damit verbundene Kriminalität neue Dimensionen erreicht haben. Ich bin froh, dass die eingesetzten Soldaten beim Schusswechsel unverletzt geblieben sind", sagte Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in der Aussendung. (APA, 17.1.2022)