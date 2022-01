Die Insel Canna zählt zu den Inneren Hebriden. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ein Job ideal für all jene, die nicht gerne unter Menschen sind, wurde jüngst in Schottland ausgeschrieben: Gesucht wird eine neue Betreiberin, ein neuer Betreiber für Tighard, eines der unzugänglichsten Gästehäuser Großbritanniens. Liegt es doch auf einer winzigen Hebrideninsel, die nur 15 Personen beherbergt und zwei Seestunden vom Festland entfernt ist. Unerschrocken haben sich mehr als 100 Personen gemeldet, die das Haus übernehmen wollen, wie der "Guardian" berichtet.

Aus der ganzen Welt seien Anfragen für das Gästehaus Tighard auf Canna, einer Insel südwestlich von Skye, die rund 7,2 Kilometer lang und nur rund anderthalb Kilometer breit ist, gekommen, heißt es weiter. Der Eigentümer der Insel, der National Trust for Scotland (NTS), wählt nun eine Liste von zehn Bewerbern aus, die in die engere Wahl kommen.

Tighard bedeutet auf Gälisch "hohes Haus" und liegt auf einem Hügel mit Blick auf die flache Bucht von Canna, einen natürlichen Hafen, der in den Sommermonaten von Yachten überfüllt sein kann, die auf den inneren Hebriden unterwegs sind. Vom Gästehaus aus habe man einen "Bilderbuchblick" auf Rùm, das in der Ferne von den Bergen von Skye und den westlichen Highlands eingerahmt wird und dessen Himmel von Adlern und Seevögeln bewacht werde.

Schwierig und einsam

Doch die Idylle täuscht: Die Bewerber wurden gewarnt, dass das Leben auf Canna, das wie Eigg zur Inselgruppe der Small Isles gehört, schwierig und einsam sein kann.

Die Abgeschiedenheit von Canna, die kleine und enge gälischsprachige Gemeinschaft, die langen Winter und das stürmische Wetter verlangen von den Neuankömmlingen Belastbarkeit und Anpassungsfähigkeit. Tighard, eine 1904 erbaute edwardianische Villa, hat nur ein privates Schlafzimmer, was Paare mit Kindern eher ausschließt.

Tighard auf Canna, eines der unzugänglichsten Gästehäuser Großbritanniens.

Mit nur drei Fähren pro Woche im Winter und vier im Sommer – ein Service, der vom Wetter und der Zuverlässigkeit der alternden Fährflotte von CalMac abhängt – sowie drei Gästezimmern, die in der Hochsaison zu bedienen sind, wird von den neuen Pächtern erwartet, dass sie Frühstück und Abendessen bereitstellen und ihr Wohnzimmer mit den Gästen teilen.

Jim Whyteside, ein Sprecher von NTS, sagte gegenüber dem "Guardian", dass die Stiftung "begeistert von der Qualität und Vielfalt" der Bewerber gewesen sei. "Es kommt auf zwei Dinge an. Erstens auf die Realität des Insellebens, von der Beschaffung von Vorräten bis hin zu einer Auszeit von der Arbeit, der Eingliederung in die Gemeinschaft und der Unterstützung der Gemeinschaft bei der Erfüllung ihrer Ziele", wird er zitiert. "Die Menschen müssen verstehen, worauf sie sich einlassen. Sie werden sehr hart arbeiten müssen. Zweitens: Was können sie in diese Gemeinschaft einbringen? Vielleicht gibt es Fähigkeiten und andere Eigenschaften, die die Gemeinschaft zu schätzen weiß, denn das ist ein wesentlicher Bestandteil der Integration in die Gemeinschaft. "

Versuche, die Einwohnerzahl zu erhöhen

Die zehn Bewerber wurden aufgefordert, einen Geschäftsplan zu erstellen, den NTS-Mitarbeitern prüfen, bevor eine Auswahlliste erstellt wird. Diejenigen, die in die engere Wahl kommen, werden dann zu einer Besichtigung nach Canna gebracht und lernen den Community Development Trust der Insel kennen, bevor sie hoffentlich um Ostern herum, rechtzeitig für die Sommersaison, einziehen.

Das Test-Rekrutierungsverfahren wurde eingeführt, nachdem der NTS vor einem Jahrzehnt schon Versuche unternommen hatte, neue Inselbewohner zu finden, um die schrumpfende Bevölkerung von Canna zu stärken – einschließlich eines weltweiten Wettbewerbs, an dem 350 Bewerber teilnahmen. Diese Versuche scheiterten offenbar.

Aus Verärgerung über die strengen Vorschriften, die den Wohnungsbau auf der Insel einschränken, waren frühere Neuankömmlinge schlecht vorbereitet und verließen die Insel missmutig, weil sie behaupteten, sie seien über die Anforderungen getäuscht worden.

Im Jahr 2017 änderte der NTS seinen Kurs und gab den Inselbewohnern mehr Mitspracherecht bei der Verwaltung von Canna und der Modernisierung der Dienstleistungen. Die Entwicklungsgesellschaft der Insel baut nun neue Mietwohnungen und hat Sonnenkollektoren und eine Windturbine installiert. Sie hofft, die Einwohnerzahl auf etwa 30 ständige Bewohner zu verdoppeln und ihre winzige Schule bald wieder eröffnen zu können. Im Jahr 2006 war die Schule mit nur einem Schüler die kleinste in Großbritannien. (red, 17.1.2022)