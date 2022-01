Am 1. Februar soll das Impfpflichtgesetz in Kraft treten. Wird Sie das zur Impfung bewegen?

Ist das geplante Impfpflichtgesetz der richtige Weg? Foto: imago images/Martin Wagner

Der Entwurf für das Impfpflichtgesetz ist nun fertig und wurde am Sonntag präsentiert. Am 1. Februar soll das Gesetz in Kraft treten, ab dem 15. März die Einhaltung der Impfpflicht kontrolliert werden, die für Personen ab 18 Jahren mit einem Wohnsitz in Österreich gelten soll. Wer dann nicht geimpft ist, muss mit Strafen von bis zu 600 Euro rechnen. Wird nicht bezahlt oder gegen die Strafverfügung Einspruch erhoben, kommt es zu einem ordentlichen Verfahren. Hier beträgt das Strafausmaß bis zu 3.600 Euro. Ob jemals flächendeckend Strafen verhängt werden, sei noch offen, da dies von der epidemiologischen Notwendigkeit abhängen werde, erklärt die Regierung.

Derzeit sind 78,5 Prozent der Menschen, für die die Impfpflicht gelten soll, bereits geimpft. Wie werden sich nicht geimpfte Menschen nun entscheiden?

