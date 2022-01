Die Drohnen sind vermutlich vom Flughafen Sanaas aus gestartet und haben Brände verursacht. Der Schaden hält sich bisher in Grenzen

Sanaa – Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen aus dem Jemen haben nach eigenen Angaben einen Angriff auf die Vereinigten Arabischen Emirate verübt. In der dortigen Hauptstadt Abu Dhabi meldeten die Behörden zwei Brände, die möglicherweise von Drohnen verursacht worden seien. Bei den Vorfällen sei zunächst kein größerer Schaden entstanden, hieß es. Die von Saudi-Arabien geführte Allianz im Jemen berichtete laut Reuters, dass Drohnen am Flughafen in Sanaa gestartet waren.

Die Polizei teilte der staatlichen Nachrichtenagentur WAM mit, dass drei Treibstofftankwagen im Industriegebiet Musaffah in der Nähe von Lagern des Ölkonzerns ADNOC explodiert seien. Auch auf einer Baustelle am internationalen Flughafen von Abu Dhabi sei ein Feuer ausgebrochen. Erste Untersuchungen hätten ergeben, dass an beiden Orten Teile eines kleinen Flugzeugs, "möglicherweise einer Drohne", gefunden worden seien.

Im Jemen tobt seit 2014 ein Bürgerkrieg, der mit der Eroberung der Hauptstadt Sanaa durch die Huthi-Rebellen begann. Ein Jahr später griff eine Militärallianz unter Führung von Saudi-Arabien, der auch die Vereinigten Arabischen Emirate angehören, zur Unterstützung von Präsident Abd-Rabbu Mansur Hadi in die Kämpfe ein. Bisher sind zehntausende Menschen ums Leben gekommen. Der Konflikt gilt auch als Stellvertreterkrieg zwischen den Regionalmächten Saudi-Arabien und Iran. (Reuters, 17.1.2022)