Wie häufig nutzen Sie Streamingplattformen? Foto: PeopleImages Getty Images

Auch wenn die Tage langsam wieder länger werden, bedeutet Winterzeit in der Pandemie oft, viel Zeit vor dem Fernseher zu verbringen. Nicht verwunderlich, dass der Streaming-Markt in den vergangenen Jahren ordentlichen Zuwachs erfahren hat. Zu den beliebtesten Anbietern gehören Amazon Prime Video, Disney+ und Sky Ticket – unangefochtene Nummer eins ist immer noch Netflix. Um sich noch deutlicher am Markt zu positionieren, investiert der Streaming-Riese viel in die Zukunft und setzt weiterhin auf den Ausbau von Eigenproduktionen. Auch die Tarife wurden erst kürzlich angehoben – vorerst nur in den USA und Kanada. Welchen Dienst man abonniert, hängt meist vom Angebot ab, das einen anspricht. Viele haben auch mehrere Abos abgeschlossen. Wie ist das bei Ihnen?

Welche Anbieter nutzen Sie und aus welchem Grund?

Auf welches Angebot greifen Sie am häufigsten zurück? Was schätzen Sie an diesem Streamingdienst, was sollte sich verbessern? Und aus welchen Gründen haben Sie keinen der Anbieter abonniert? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 20.1.2022)