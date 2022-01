Liebe Leserin, lieber Leser,

vor mehr als zwei Jahren, am 14. Jänner 2020, hat Microsoft den Support für Windows 7 endgültig eingestellt. Doch 12 Jahre nach der Veröffentlichung der ersten Version des Betriebssystems laufen weltweit immer noch hunderte Millionen Rechner damit. Das wird mit der Zeit zu einem veritablen Sicherheitsproblem werden.

Google hat mit dem Pixel 6 außerdem ein zweifelsohne gutes Smartphone mit starker Hardware veröffentlicht. Doch in Sachen Software reihte sich bisher eine Panne an die nächste. Das Jänner-Update soll damit nun Schluss machen. Und die gute Nachricht des Tages: Französische Polizisten konnten eine von zwei Männern festgehaltene Jugendliche dank Ortung via Snapchat befreien.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns!

"Grob fahrlässig": Windows 7 läuft weltweit noch immer auf mehr als hundert Millionen PCs

Pixel 6: Jänner-Update soll Googles Pannenserie beenden

Konami verkauft "Castlevania"-NFTs um 150.000 Dollar

Warnung vor Anrufen von vermeintlichen Polizisten auf Englisch

Marktstart erst 2023? Apple kämpft mit massiven Problemen bei seiner AR/VR-Brille

Französische Polizisten retteten Jugendliche mithilfe von Snapchat

"God of War" könnte den Weg für mehr Playstation-Spiele auf PC ebnen