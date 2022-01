Tonga Tsunamigefahr nach Ausbruch von Unterwasservulkan

Am Samstag ist im Südpazifik nahe dem Inselstaat Tonga ein Unterwasservulkan ausgebrochen. Asche und Schwefel wurden bis in die Stratosphäre geschleudert. In vielen Pazifik-Regionen wurden in der Folge Tsunamiwellen registriert.