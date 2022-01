Kiezkicker setzen auf Heimstärke – Dortmund-Coach Rose in Sachen Haaland "tiefenentspannt"

Legende vom Kiez: Guido Burgstaller. Foto: imago images/Eibner

Dortmund – Zweitliga-Spitzenreiter St. Pauli und Stürmer Guido Burgstaller wollen Borussia Dortmund "stressen", statt vor dem Luxuskader des Fußball-Cupverteidigers in Ehrfurcht zu erstarren. "Stressen ist ein gutes Wort. Wir werden versuchen, uns Chancen zu ergaunern", sagte Trainer Timo Schultz vor dem DFB-Cup-Achtelfinale am Dienstag. Der BVB sei "krasser Favorit", aber die in dieser Saison zuhause noch unbesiegten Kiezkicker (acht Siege, ein Unentschieden) bauen auf ihre Heimstärke.

"Unsere Serie kann sich sehen lassen. Der BVB ist ein attraktiver Gegner, der fast nur Nationalspieler und sogar Weltmeister in seinem Kader hat. Aber wir rechnen uns zuhause schon ein bisschen was aus", meinte Schultz.

Der Kiezclub hat in der Tat eine erstaunliche Entwicklung genommen. Als Tabellenvorletzter im Jänner marschierte der saisonübergreifend punktbeste Zweitligist im Kalenderjahr 2021 (40 Spiele, 75 Zähler) an die Spitze durch. Auch dank Burgstaller, der in 21 Saisonpflichtspielen 16 Treffer markierte. "Für uns spricht, dass wir eine tolle Mannschaft haben", betonte Schultz.

BVB-Coach Marco Rose äußerte sich vor der Partie auch zum medialen Thema Nummer eins – der Vereins-Kritik von Stürmerstar Erling Haaland in Sachen Vertragsverlängerung. "Für uns ist das kein großes Thema. Diese Situation ist ja nicht neu, dass ständig spekuliert wird. Dementsprechend bin ich da tiefenentspannt", sagte der ehemalige Salzburg-Coach. "Dass das Thema so groß gemacht wird, hat mit der medialen Berichterstattung zu tun. Ich habe mit Erling gestern gesprochen – über Fußball. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Er freut sich auf das Pokalspiel."

Mit dem HSV ist auch der zweite Hamburger Zweitligist im Einsatz, er gastiert beim 1. FC Köln von Dejan Ljubicic und Florian Kainz. Das einzige Duell zweier Oberhausclubs am Dienstag bestreiten der VfL Bochum und FSV Mainz 05 von Karim Onisiwo. In der vierten Partie der ersten Tranche ist mit 1860 München der einzige Drittligist des Achtelfinales engagiert. Die "Sechzger" empfangen Zweitligavertreter Karlsruher SC.

Erst am Mittwoch steht u.a. der Schlager zwischen Hoffenheim und Freiburg am Programm. (APA, 17.1.2022)