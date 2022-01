Die Schließung der Gastronomie im Herbst bis kurz vor Weihnachten ließ nicht viel Zeit für kulinarische Erlebnisse in Wien, eine Auswahl an Neuem

Xo Grill – Burger

XO Grill und seine ... Foto: Liz Perdacher

Das Burgerlokal XO Grill hat vor wenigen Tagen endlich eine fixe, neu renovierte Bleibe in der Kettenbrückengasse 15 in der Nähe des Naschmarkts gefunden. Ursprünglich im ersten Lockdown in der Gumpendorfer Straße eröffnet, folgte eine kleine Pop-up-Odyssee durch Wien, inklusive langer Menschenschlangen unter anderem im Dogenhof.

... Smash Burger sind jetzt in der Kettenbrückengasse beheimatet. Foto: Liz Perdacher

Auf der Speisekarte (auch Take-away ist möglich), die das Team um Sternekoch Valentin Gruber-Kalteis erstellt hat, finden sich neben dem Klassiker Smash Burger mit Pattys aus XO-Beef (lange trocken gereiftes Fleisch alter Milchkühe) in Sauerteig-Buns auch Reuben Sandwich, ein fleischloser Burger und indonesisches Curry.

xo-grill.at

---

Wildling – Eingelegtes

Kurz vor Weihnachten eröffnete das Wildling in der Laudongasse 8. Im Lokal wird auf ein Tapas-Konzept aus regionalen Zutaten gesetzt: Die "wilden Happen" gibt es von vegan (Dreierlei vom Sellerie) bis fleischig (hausgeräucherte Rinderbrustkroketten). Gemüse wird eingelegt oder auch geräuchert, Getränke wie Kombucha und Kefir sind ebenfalls selbstgemacht.

Im Wildling wird viel selbstgemacht, von Getränken bis zu eingelegtem Gemüse. Foto: Dreileut.at

Besonders wichtig ist den Betreibern die Zusammenarbeit mit den Produzenten, inklusive gemeinsam erarbeiteter Bepflanzungspläne fürs heurige Jahr. Derzeit wird auch Take-away angeboten, für bessere Zeiten kann man einen Veranstaltungsraum im Gewölbekeller mieten.

wildling-foods.at

---

Shanghai – Chinesisch

Das Shanghai in der Jasomirgottstraße 6 ist ganz und gar nicht neu, existiert es doch schon seit 1963. Trotzdem darf es in dieser Liste nicht fehlen, denn im Herbst wurde das Angebot einem großen Relaunch unterzogen: Das Speisenangebot ist exklusiver geworden, die verwendeten Produkte stammen von bekannten exzellenten Anbietern, von Fleischer Höllerschmied bis zur Gärtnerei Bach.

Die prächtige Decke blieb im Shanghai erhalten. Foto: Shanghai

Die Weinkarte bietet Außergewöhnliches, etwa chinesische Bioweine. Glücklicherweise beließ man das Interieur inklusive reich verzierter Decken– so lässt sich direkt neben dem Stephansdom noch immer in ein kleines Chinatown reisen.

shanghairestaurant.at

---

Goldener Papagei – Specialty Coffee

Der Name von Nathan Spasićs Café in der Praterstraße 17 ist eine Hommage an das Kultcafé seines Vaters, Zlatni Papagaj (Goldener Papagei), in Belgrad. Das Wiener Lokal wurde vom Büro KLK (z. B. Mochi) umgestaltet und soll nicht nur Café sein. Spasić plant, auch Gastköche für diverse Events einzuladen, neben Kaffee und Naturweinen gibt es zudem Pflanzen von Florist Thomas Tergowitsch zu kaufen.





Das Kaffeeangebot ist speziell: Die Bohnen werden teils direkt von den Produzenten bezogen und vergleichsweise hell geröstet. An Speisen gibt es momentan etwa Süßes aus Blätterteig, eine skandinavisch angehauchte Frühstückskarte ist gerade in Arbeit.

instagram.com/goldenerpapagei

---

Trixie Kiddo's – Smoked

Im Trixie Kiddo's wird Fleisch, aber auch Gemüse und Fisch im riesigen Smoker langsam gegart. Foto: Trixie Kiddo’s

Die weibliche Hauptfigur in Quentin Tarantinos Filmklassiker ist Namensgeberin des neuen Lokals von Klaus Piber am Urban-Loritz-Platz. Dort steht ein 700 Kilogramm schwerer Smoker, in dem Brisket, Pulled Pork, aber auch Fisch und Gemüse nach dem Konzept des mehrfachen Grillweltmeisters Adi Bittermann langsam geräuchert werden.

Selbst die Tomaten für die selbstgemachte BBQ-Sauce bekommen so ihr Raucharoma. Genießen kann man die Speisen aus dem Smoker aber nicht nur vor Ort, auf Vorbestellung gibt es – neben Einmachgläsern – ganze BBQ-Packages zum Mitnehmen, die man daheim nur mehr erwärmen muss.

trixiekiddos.at

---

Habibi und Hawara – Bar

2016 startete in der Wipplingerstraße 29 das erste Habibi und Hawara – ein Lokal, in dem Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund beschäftigt sind. Gekocht wird orientalisch-österreichische Fusionsküche, mittlerweile hält man bei fünf Standorten.

Foto: Habibi und Hawara

Im November wurde in der Wipplingerstraße eine gemütlich ausgestattete Bar eröffnet, 90 Prozent der verwendeten Spirituosen kommen von heimischen Produzenten, etwa Wermut von Burschik oder Rum von Hawienero. Derzeit ist die Bar Corona-bedingt offiziell geschlossen, für Restaurantgäste besteht aber die Möglichkeit, sich dort beispielsweise noch auf einen Absacker hinzusetzen.

habibi.at

Laus und Maus – Parkcafé

Hinter der Remise im Währinger Park befindet sich das an sieben Tagen geöffnete kleine Café Laus und Maus. Die Betreiber, ein in der Nähe wohnendes Anwältepaar, haben im Herbst das geschlossene Lokal Elisabeths Hütte übernommen, weil sie fanden, dass im Park etwas fehlte. Gemeinsam mit Freunden und Familie wurde die Location liebevoll renoviert.

Wohnzimmeratmosphäre für alle: Laus und Maus. Foto: Laus und Maus

Eine "Wohnzimmeratmosphäre für alle" schaffen wollten sie, sagt Katharina Kessler, sei es mit Kind oder Hund oder allein. Zu essen gibt es kleine Speisen wie Toasts, Quiches und selbstgemachte Kuchen, im Winter wird Punsch ausgeschenkt. Derzeit bemüht man sich um eine Biozertifizierung.

instagram.com/lausundmaus

---

Chez Bernard – Brasserie im Hotel

Im letzten Stock von Bernd Schlachers Boutiquehotel Motto in der Mariahilfer Straße 71a lässt sich seit kurzem französische Brasserie-Atmosphäre verspüren. Schon ab sieben Uhr gibt es ein umfangreiches Frühstücksangebot inklusive Biobrot aus eigener Bäckerei.

Zum Lunch werden Klassiker der französischen Küche von Coq au vin bis Moules à la crème oder Austern angeboten. Natürlich darf in einem Wiener Hotel ein klassisches Wiener vom Kalb nicht fehlen, es findet sich auch auf der Chez-Bernard-Abendkarte. Die gleich ans Restaurant angeschlossene Bar ist derzeit leider geschlossen, für Frühling ist die Eröffnung der Dachterrasse angekündigt.

chezbernard.at

---

Zazatam – Fine Dining

Das Zazatam in der Hillerstraße 11 in der Leopoldstadt liegt im Souterrain eines ehemaligen Offizierskasinos aus der k. u. k Zeit. Im Casual-Fine-Dining-Restaurant, das zum ebenfalls im Herbst eröffneten Hotel Zola gehört, wird nicht nur gut aufgekocht, auch das Servicepersonal besticht durch Freundlichkeit.

Das Zazatam gehört zum neu eröffneten Hotel Zola. Foto: Colin Cyruz

Die Speisen – die Ausrichtung ist international, von flaumigen Baobuns bis zu Koji Chicken – können einzeln, aber auch in kleinen Portionen als Menü bestellt werden – praktisch, wenn man sich durch die Karte kosten möchte. Ungewöhnlich für Wien ist die Beschallung mit Technomusik. Im Sommer wird im Garten serviert.

zazatam.com

---

Riva am Prater – Pizzeria

Die Zahl der Lokale der Schuhfamilie d’Ambrosio wächst weiter. Wurde zuletzt im vierten Bezirk auf italienische Trattoriaküche gesetzt, geht es nun wieder mit Pizzen weiter. In der Heinestraße 36 beim Praterstern sperrte kurz vor Weihnachten – aufgrund der Unsicherheiten wegen Corona vorläufig nur für Take-away und Zustellung – eine weitere Pizzeria Riva auf.

Die Filiale in der Billrothstraße im 19. Bezirk ist ebenfalls im Fertigwerden, ein genaues Eröffnungsdatum konnte man aber noch nicht nennen. Bekannt sind die Riva-Pizzerien (Summerstage bzw. Türkenstraße und Favoritenstraße) jedenfalls für ihre sehr guten neapolitanischen Pizzen.

riva.pizza/prater

(Petra Eder, 16.1.2022)