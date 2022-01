Heide Schmidt, Gründerin des Liberalen Forums:

Ich reflektiere regelmäßig über den STANDARD meiner Lebensqualität. Dabei kann ich meine Befindlichkeit immer weniger vom gesellschaftlichen Zustand trennen, der mich seit Langem beunruhigt. Wer und was trägt dazu bei, dass sich die Maßstäbe und in der Folge die Zustände derart negativ verschieben? Was ist aus dem STANDARD des sozialen Zusammenhalts, der Solidarität, des Anstands, der Menschenrechte, dem Herzstück jeder Zivilisation, was aus dem der Demokratie geworden?

Auch Medien sind an diesen Verschiebungen beteiligt. In der Demokratie werden nämlich zwar die Spielregeln von politischen Mehrheiten gemacht, doch was geht und was nicht, hängt maßgeblich mit der Stimmung der Bevölkerung zusammen. Für die spielt die öffentliche Berichterstattung eine große Rolle. Es geht um Wachsamkeit, Unabhängigkeit, Unbestechlichkeit, professionelle Recherche. Und um eine Debattenkultur, die auf sachlichen Argumenten fußt.

Nur wenige Medien erfüllen diese STANDARDs, aber auf eines ist Verlass. DER STANDARD vermittelt mir nicht nur die Informationen, die ich für meinen Kopf brauche, sondern auch die Haltung, die für den STANDARD meiner Lebensqualität entscheidend ist. Danke.