Foto: imago images/Pressinphoto

Zürich – Österreichs Fußball-Star David Alaba ist in die FIFA-Weltauswahl des Jahres 2021 gewählt worden, wie am Montagabend im Rahmen der Gala des Weltverbandes bekanntgegeben wurde. Der Wiener war in den vergangenen Jahren mehrmals nominiert gewesen, hatte es bisher aber nicht in die Auswahl geschafft. In der aktuellen "World XI" scheinen neben Alaba unter anderem Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Robert Lewandowski auf.

Bereits zuvor waren unter anderem Thomas Tuchel (Chelsea) als Trainer des Jahres und Edouard Mendy (Chelsea) als Goalie des Jahres ausgezeichnet worden. (APA; 17.1.2022)