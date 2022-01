Für die neue Pflegeserie N°1 de Chanel kommt ein Extrakt der Roten Kamelie zum Einsatz. Foto: Chanel

Mit dem Alter kommt im besten Fall die Weisheit. Was aber auf jeden Fall kommt, sind Falten. Sie entstehen einerseits mechanisch, zum Beispiel durchs Lachen. Andererseits werden sie, vereinfacht gesagt, durch fehlendes Gewebe unter der Hautoberfläche verursacht. Dieses wird von Enzymen aufgelöst, die in sogenannten seneszenten Zellen gebildet werden. Unter dem Begriff Seneszenz versteht man eine Form der Zellalterung, bei der Zellen ihr Wachstum dauerhaft einstellen.

Die Wissenschafter Prof. Dr. Johannes Grillari vom Ludwig-Boltzmann-Institut (LBI) für Traumatologie und Prof. Dr. Florian Gruber von der Hautklinik an der Medizinischen Universität Wien betreiben in Kooperation mit der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt und der Universität für Bodenkultur (Boku) Grundlagenforschung zum Thema Seneszenz – ein Bereich, der auch die Kosmetikbranche interessiert.

Chanel etwa kofinanziert die Forschungslabors von Gruber und Grillari. Ein Gespräch über das Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Industrie, die Wirksamkeit von Pflanzenextrakten und die persönliche Beauty-Routine der Experten.

STANDARD: Wie kam es dazu, dass Sie als Wissenschafter mit Chanel zusammenarbeiten?

Johannes Grillari: Die Kooperation hat sich sukzessive über Jahre aufgebaut. 2013 wurde dann ein von mir geleitetes und von Chanel kofinanziertes Christian-Doppler-Labor eingerichtet. Dabei handelt es sich um geförderte Forschungen der Christian-Doppler-Gesellschaft mit sieben Jahren Laufzeit. Chanel war so begeistert von der Kooperation, dass wir ein zweites CD-Labor in Wien einrichten konnten. Das hat mein Kollege Florian Gruber eingereicht. Er hatte beim ersten Mal bereits die Koleitung.

Florian Gruber: Für den Forschungsstandort Österreich ist das eine großartige Stärkung. Es ist nicht selbstverständlich, dass französische Unternehmen, die oft recht nationalbewusst agieren, ihre Forschungstätigkeiten auslagern.

STANDARD: Dafür erwartet sich Chanel aber doch bestimmt Ergebnisse, die sich in Produkte übersetzen lassen?

Grillari: Bei Chanel besteht ein echtes Interesse an Grundlagenforschung. Ich behaupte mal, andere Kosmetikkonzerne würden wohl den Fokus stärker auf die Produktentwicklung legen. Wenngleich auch unsere Forschungsergebnisse für Pflegelinien verwendet werden, sind sie auch aus wissenschaftlicher Sicht relevant und werden in renommierten Fachjournalen publiziert. Ich sehe die Zusammenarbeit als Win-win-Situation.

STANDARD: Ihre Glaubwürdigkeit als unabhängiger Wissenschafter leidet nicht, wenn die Industrie als Geldgeber für die Forschung agiert?

Gruber: Die Glaubwürdigkeit als Wissenschafter muss man sich ohnedies durch seine Arbeit schaffen. Aber in diesem Fall hat auch noch das Konstrukt des CD-Labors geholfen. Dies wird einem nur bewilligt, wenn man wissenschaftliches Renommee und einen Forschungsplan vorzuweisen hat, der von unabhängigen Gutachtern als exzellent bewertet wurde. Die finanziellen Mittel kommen zu einer Hälfte vom Staat, zur anderen von der jeweiligen Firma. 30 Prozent davon können völlig frei auch für nichtangewandte Wissenschaft verwendet werden. Das heißt, die Industrie muss und soll in solchen CD-Laboren der Wissenschaft viel Freiraum lassen. Einflussnahme auf unsere Forschungsergebnisse gab es niemals mit Chanel. Das würde auch durch strenge und unabhängige Zwischengutachten und spätestens im Zuge des Peer-Reviews durch die wissenschaftliche Kollegenschaft verhindert.

Pflanzenextrakte werden im Labor auf die Wirksamkeit gegen Hautalterung untersucht. Foto: Getty Images/iStockphoto/jacoblund

Grillari: Ich hatte anfangs gewisse Vorurteile, aber ich bin mittlerweile beeindruckt vom Understatement bei Chanel. Die machen viel Gutes, was sie nicht einmal nach außen kommunizieren. Normalerweise sind die Produktzyklen in der Kosmetikbranche recht kurz. Alle zwei bis drei Jahre braucht es ein neues Thema. Aber Chanel geht einen anderen Weg. Durch unsere Zusammenarbeit ist das Unternehmen vom Thema Seneszenz begeistert und widmet sich diesem weiterhin.

STANDARD: Wie sieht die Zusammenarbeit konkret aus?

Gruber: Im Labor behandeln wir Hautzellen mit Pflanzenextrakten und untersuchen, ob diese die Alterung beeinflussen. Untersucht werden dabei die von uns im gleichen Forschungsprojekt mittels Grundlagenforschung entdeckten Mechanismen der Hautzellalterung. So kann sofort eine Übersetzung von Grundlagenwissenschaft in angewandte Wissenschaft entstehen. Chanel hat uns insgesamt 70 bis 80 Extrakte zur Untersuchung übermittelt. Wir gehen aber ganz unvoreingenommen in den Forschungsprozess. Fehlt die Wirkung, sortieren wir den Extrakt aus.

Grillari: Den ersten Erfolg gegen die Effekte der Seneszenz hatten wir mit dem Extrakt der Goldrute. Es wurde 2020 in der Chanel-Pflegelinie Sublimage verwendet. Da fragten die Marketingmitarbeiter von Chanel scherzhaft, warum wir uns nicht eine Pflanze mit schönerer Blüte ausgesucht haben. Aber an sich haben wir mit der Marketingabteilung nichts zu tun. Nun hat sich auch der Extrakt der Roten Kamelie als wirksam herausgestellt und findet in der neuen Serie N°1 Anwendung. Es gibt noch einen dritten vielversprechenden Pflanzenstoff. Dazu dürfen wir aber noch nichts sagen, aber glauben, dass in Zukunft noch etwas auf den Markt kommen wird.

STANDARD: Garantiert Ihre wissenschaftliche Arbeit der Kundschaft, dass die Creme auch tatsächlich gegen die Zeichen der Hautalterung wirkt?

Grillari: Unsere Forschung belegt, dass ein bestimmter Pflanzenextrakt in unserem Modellsystem im Labor wirkt. Ob dieser, in einer Creme formuliert, bei kosmetischer Anwendung gleich wirksam ist, klärt Chanel in weiteren Untersuchen.

Gruber: Kosmetikunternehmen sind auf Wissenschafter angewiesen. Eine EU-Verordnung besagt, dass alle Werbeaussagen zu einem Wirkstoff objektiv belegbar sein müssen. In Österreich kontrolliert die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, ob Werbeversprechen genügend belegt sind. Auch der Mitbewerb hat da ein strenges Auge darauf und klagt auch schon mal die Konkurrenz.

STANDARD: Wie sieht die Beauty-Routine eines Experten für Zellalterung aus?

Grillari: Sonnenschutz ist ein Muss. Es sollte mittlerweile Allgemeinwissen sein, dass zu viel UV-Licht Hautkrebs fördert. Und in der kalten Jahreszeit verwende ich gerne reichhaltige Cremes, da meine Haut recht trocken ist.

Gruber: Ich fahre täglich mit dem Fahrrad. Im Winter trage ich deshalb eine Kälteschutzcreme auf. Früher habe ich mich überhaupt nicht darum gekümmert. Jetzt, mit fast 50 Jahren, verwende ich täglich Cremes. Sie müssen sich gut anfühlen und riechen. Das ist eine ganz eigene Wissenschaft. (Michael Steingruber, RONDO, 31.1.2022)