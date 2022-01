40 Prozent der Anteile des Wiener Kultvereins gehen an die "Viola Investment GmbH – Freunde der Austria"

Neuanfang. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Die Mitglieder von Fußball-Bundesligist FK Austria Wien haben am Montagabend für den Verkauf von 40 Prozent der AG-Anteile an einen Investor gestimmt. Die "Viola Investment GmbH – Freunde der Austria", der unter anderem Club-Präsident Frank Hensel und Ex-LASK-Vizepräsident Jürgen Werner angehören, investiert dafür im Gegenzug etwa zehn Millionen Euro in den finanzmaroden Verein. Der Antrag wurde ohne Gegenstimmen angenommen, es gab lediglich einige wenige Enthaltungen.

Durch die Annahme des Antrags wurde auch beschlossen, dass weitere 10,1 Prozent der Anteile an die "Freunde der Austria" verkauft werden können, sollte die 50+1-Regelung der Bundesliga aufgehoben werden. (APA, 17.1.2022)