Der Inselstaat Tonga ist nach dem schweren Vulkanausbruch weiter nahezu komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Foto: AFP / Satellite image / 2022 Maxar Technologies

Sydney – Der Vulkanausbruch vor der Küste der Pazifikinsel Tonga hat ersten Berichten zufolge offenbar zu "massiven Schäden" und mindestens zwei Todesfälle durch den auf den Ausbruch folgenden Tsunami auf der Insel geführt. Aufklärungsflugzeuge der neuseeländischen Luftwaffe haben beobachtet, dass ein ganzes Dorf auf der Insel Mango sowie mehrere Häuser in einem weiteren Dorf auf der Insel Atata zerstört wurden. Dort sind nach Angaben des Uno-Büros für humanitäre Hilfe (Ocha) fünf bis zehn Meter hohe Flutwellen auf die Küste getroffen.

Eine der Toten, eine 50-jährige Britin, die mit ihrem Mann in Tongas Hauptstadt Nuku'alofa lebte, wurde von der Tsunamiwelle ins Meer gezogen, wie ihr Bruder am Montag britischen Medien berichtete. Zuvor war lediglich der Tod von zwei Frauen im mehr als 10.000 Kilometer entfernten Peru bekannt geworden, die durch ungewöhnlich hohe Wellen ertranken.

Zwei Tage nach dem Ausbruch des Vulkans Hunga Tonga-Hunga Ha'apai herrscht ansonsten noch immer völlige Unklarheit über das Ausmaß der Schäden in dem Pazifikstaat. Tonga war am Montag weiter nahezu komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Die Telefonverbindungen sind unterbrochen, da ein unterseeisches Internetkabel bei dem Vulkanausbruch beschädigt wurde. Speziell zur Inselgruppe Ha'apai gebe es bisher keinen Kontakt, teilte Ocha am Dienstag mit.

Der Flughafen Fua'amotu, Tongas Tor zur Welt, sei bei der Katastrophe zwar nicht beschädigt worden, allerdings liegt nach UN-Angaben eine dicke Ascheschicht auf der Start- und Landebahn – Rettungsflüge sind daher erst in einigen Tagen möglich, da die Asche von Hand beseitigt werden muss. Neuseeländische und australische Marineschiffe sind in Richtung Tonga in See gestochen, an Bord befinden sich neben Lebensmitteln auch Wasseraufbereitungsanlagen.

Schwerster Ausbruch seit Jahrzehnten

Bisher drangen über Satellitentelefon nur bruchstückhaft Informationen von dem Pazifikstaat an die Außenwelt. Australien und Neuseeland schickten am Montag erste Aufklärungsflugzeuge los. Ersten Berichten zufolge ist die Westküste Tongas offenbar schwer von dem Vulkanausbruch betroffen.

Der Vulkanausbruch am Samstag war einer der schwersten seit Jahrzehnten und noch im weit entfernten Alaska messbar. In weitem Umkreis im Pazifik gingen Asche und saurer Regen nieder. Die Eruption führte zu Tsunamiwellen, die noch an weit entfernten Küsten von Japan bis in die USA zu bemerken waren. (red, APA, 18.1.2022)