Die Gruppe will "branchenübergreifend in skalierbare, europäische Start-ups" investieren

Das erste Investment soll noch im Jänner verkündet werden. Foto: Founders of Europe

Sieben auf die Finanzierung von Start-ups spezialisierte Investoren haben sich als "Founders of Europe" zusammengeschlossen. Die Gruppe will "branchenübergreifend in skalierbare, europäische Start-ups" investieren und diese auch mit Know-how und dem eigenen Netzwerk unterstützen. Das erste Investment werde noch im Jänner verkündet, heißt es in einer Aussendung der Gruppe am Dienstag.

Managing Partner des Investment-Konsortiums sind Benjamin Ruschin (Co-Founder WeAreDevelopers & CEO Code Capital Holding) und Thomas Urbanek (Co-Founder TAURUS Sicherheitstechnik). Weiters dabei sind Christina Neworal (Co-Founder Olav), Peter Steinberger (Ex-Founder PSPDFKit), Larissa Kravitz (Founder Investorella), Kambis Kohansal Vajargah (Head of Startup Services der WKÖ) und der Cybersecurity-Profi Avi Kravitz, heißt es in der Aussendung. Investiert würden "in der Regel sechsstellige Summen in frühphasige Start-ups, die ein talentiertes Founder-Team, ein hohes Skalierungs-Potenzial und ein lukratives Geschäftsmodell aufweisen". (APA, 18.1.2022)