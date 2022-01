Der 25-Jährige ist der erst fünfte NHL-Profi, dem in diesem Jahrhundert fünf Tore in einem Spiel gelungen sind. Sharks schlugen Los Angeles Kings mit 6:2

Timo Meier lässt sich feiern. Foto: AP Photo/Darren Yamashita

San Jose (Kalifornien) – Der Schweizer Timo Meier hat am Montag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL einen Clubrekord für die San Jose Sharks aufgestellt. Beim 6:2-Heimsieg im Kalifornien-Derby gegen die Los Angeles Kings erzielte der 25-jährige Stürmer als erster Spieler seines Clubs fünf Tore. Meier ist erst der fünfte NHL-Profi, dem in diesem Jahrhundert ein Fünferpack gelungen ist.

Meier eröffnete in der 4. Minute im Powerplay den Trefferreigen, erhöhte Ende des Startdrittels mit zwei Toren innerhalb von 21 Sekunden auf 4:0 und legte im Mitteldrittel zwei weiter Tore nach. (APA, 18.1.2022)

NHL-Ergebnisse von Montag:

Buffalo Sabres – Detroit Red Wings 2:3 n.V.

Colorado Avalanche – Minnesota Wild 4:3 n.P.

San Jose Sharks – Los Angeles Kings 6:2

Arizona Coyotes – Montreal Canadiens 5:2

Seattle Kraken – Chicago Blackhawks 3:2 n.P.

New York Islanders – Philadelphia Flyers 4:1

St. Louis Blues – Nashville Predators 5:3

Vegas Golden Knights – Pittsburgh Penguins 3:5