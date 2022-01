Die Rams behielten die Oberhand. Foto: Reuters/Gary A. Vasquez/USA TODAY Sports

Inglewood (Kalifornien) – Die Los Angeles Rams haben als letztes Team den Einzug in die zweite Play-off-Runde der National Football League (NFL) geschafft. Die Mannschaft um Quarterback Matthew Stafford besiegte Montagabend (Ortszeit) im heimischen SoFi Stadium in Inglewood zum Abschluss der Wild-Card-Runde ihren NFC-West-Rivalen Arizona Cardinals klar mit 34:11. In der Divisional Round treten die Rams nun am Sonntag bei Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers und Star-Quarterback Tom Brady an.

Die Rams führten schon zur Pause mit 21:0, Stafford warf insgesamt zwei Touchdown-Pässe und lief einmal selbst in die Endzone. Cardinals-Quarterback Kyler Murray erwischte einen rabenschwarzen Tag, er warf den Ball zwei Mal zum Gegner. Einen der beiden Fehlpässe verwertete die Rams-Defense für einen Touchdown.

Mit Brady und den Buccaneers haben die Rams bereits im Grunddurchgang die Klingen gekreuzt. In Runde drei gab es dabei einen 34:24-Erfolg von Los Angeles, allerdings daheim. (APA, 18.1.2022)

Play-off-Ergebnis der NFL vom Montag (Ortszeit), 1. Runde (Wild-Card-Runde):

Los Angeles Rams – Arizona Cardinals 34:11

Spiel-Ansetzungen der 2. Play-off-Runde (Divisional Round):

Tennessee Titans – Cincinnati Bengals (Samstag 22.30 Uhr)

Green Bay Packers – San Francisco 49ers (Sonntag 02.15 Uhr)

Tampa Bay Buccaneers – Los Angeles Rams (Sonntag 21.00 Uhr)

Kansas City Chiefs – Buffalo Bills (Montag 0.30 Uhr/alle Zeiten MEZ).