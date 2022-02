Design-Skulptur

Philippe Starck bezeichnete seine ikonische Zitruspresse "Juicy Salif" einmal als ein Stück Poesie. Wer eine Zitrone auspressen möchte, sei laut dem Stardesigner mit einem anderen Fabrikat besser beraten. Dennoch schaffte es das Stück in unzählige Küchen auf der ganzen Welt. Anlässlich des 100-Jahr-Firmenjubiläums von Alessi brachte das Unternehmen vor kurzem Juicy Salif n. 3 (1000 Euro) heraus. Dabei handelt es sich um eine auf 999 Exemplare beschränkte Bronze-Edition, die auf einem Prototyp der "Juicy Salif" beruht. Ist aber ebenso nur zum Anschauen und Betätscheln gedacht. (Michael Hausenblas)

www.eu.alessi.com





Bewegtbild-Kultur

Ist da Karies auf den gefletschten Zähnen von Jack Nicholson? Wer ihn in Shining auf einer an sich schon bedrohlich wirkenden Bildschirmdiagonale von fast drei Metern sieht, kann das besser beurteilen. Denn auch fürs Patschenkino gibt es immer mehr Möglichkeiten, um große Filme in großen Bildern zu genießen. Mit dem Benq GV30 (599 Euro) ist das dank eines starken Akkus und eines Projektionswinkels von bis zu 135 Grad sogar im Bett liegend möglich. Ein integrierter Lautsprecher sorgt für guten Klang, die gute Ausstattung für das problemlose Abspielen der meisten Quellen über diesen Beamer. (Sascha Aumüller)

www.benq.eu





Spieler-Natur

Wenn die Eltern wieder mit erhobenem Zeigefinger im Jugendzimmer stehen und mahnend zum Videospiel zockenden Kind sprechen: "Du hockst den ganzen Tag nur vor der depperten Kist’n, du ruinierst dir das Kreuz!" Dann könnte dieses entgegnen: "Geh bitte. Mit dem Skiller SGS20 (219 Euro), dem ergonomischen Gaming-Sessel wahlweise mit Kunstleder- oder Stoffbezug von Sharkoon kann ich das Argument mit dem kaputten Kreuz nicht gelten lassen." Sitzen ist das neue Rauchen! – käme da der elterliche Einwand. Das Kind aber keck: "Dann spiel ich halt im Liegen. Das geht mit dem Sessel nämlich auch." (Markus Böhm)

de.sharkoon.com

(RONDO, 6.2.2022)