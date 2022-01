Sigrid Maurer war Montagabend in der "ZiB 2" bei Armin Wolf zu Gast. Foto: screenshot, tvthek.orf.at

Nach einigen Minuten der ausführlichen Erklärungen, warum die Impfpflicht in dieser Form und jetzt kommen müsse, wird es ein bisschen privat. Seit November sei er dreimal geimpft, erklärt Armin Wolf. Wie oft müsse er sich eigentlich bis Herbst noch stechen lassen, will er von Sigrid Maurer wissen. Die grüne Klubobfrau verweist in der ZiB 2 auf den Gesundheitsminister. Im Übrigen sei alles in Händen der datensammelnden Forschung. Wir lernen, es wird adaptiert, wir werden sehen ... Wolf reicht das nicht. Alle "drei bis vier Monate boostern?", setzt er nach, was Maurer dann aber doch mit "Nein, das glaube ich nicht" beantwortet. Das würde jetzt eine Vertiefung brauchen, und Wolf fordert sie ein.

Maurer zieht sich aber auf einen formalen Standpunkt zurück, der die Sympathische kurz wie eine strenge Lehrerin wirken lässt. "Wenn Sie jetzt geboostert sind, erfüllen Sie die Impfpflicht! Alles Weitere wird in diesem Evaluierungsprozess festgelegt!" Aus, basta! Man merkt, das Thema ist schwierig. Maurer will da keine Vertiefung, die unangenehme Schlagzeilen produzieren könnte.

ORF

Später wird es leicht ruppig. Wolf bittet um kürzere Antworten, Maurer mahnt ihn zur Geduld. Wenn er profunde Erklärungen wolle, brauche es Zeit. Okay, aber bitte nur noch zwei Sätze! Wolf will ja auch wissen, wo der Werner Kogler bleibt, der womöglich auch zusieht. Am Sonntag war der Chef der Grünen ja nicht bei der Pressekonferenz zur Impfpflicht. Blieb er dem Termin fern, weil bei den Grünen so viel Unmut wegen der Impfpflicht herrscht? Maurer verneint, dass es bei grünen Wählern Skepsis gebe. Auch möge sich Wolf keine Sorgen machen. Kogler "ist wie ich dafür, dass wir diese Impfpflicht einführen". Auch ein Satz, der nicht zur Schlagzeile reicht. Klar, dass Maurer jetzt lächelt. (Ljubiša Tošić, 18.1.2022)