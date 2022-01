Der meistgesehene Film in Österreich und global ist die Gesellschaftssatire "Don't Look Up"

Die Serie "Kitz" mit Valerie Huber als deutsches Glamour-Girl rockt derzeit die Netflix Top Ten in Österreich. Foto: Netflix

Wien – Die deutsche Produktion und Glamour-Serie "Kitz" mit der Österreicherin Valerie Huber in der Hauptrolle reüssiert auch in Österreich: In der Woche von 3. bis 9. Jänner 2022 ist die Produktion die meistgesehene Serie auf Netflix – vor der britischen Miniserie "Stay Close", die auf Deutsch "Wer einmal lügt" heißt, und "The Witcher: Season 2". Das dokumentiert der Streamingdienst Netflix in seinen wöchentlichen Charts.

In der Kategorie Filme hat in Österreich die Gesellschaftssatire "Don't Look Up" die Nase vorne. In den Top Ten befinden sich gleich sechs Harry-Potter-Filme.

Österreich

Global

International sorgt die Serie "Cobra Kai" für Furore. Die vierte Staffel führt die Liste der Top Ten in der Kategorie "Englisch" an. Im Ranking der zehn meistgesehen Serien finden sich auch die Staffeln eins bis drei wieder. Die Serie knüpft an die Filmreihe "Karate Kid" an. Auf Platz zwei liegt "Stay Close" vor der zweiten Staffel von "The Witcher". Bei den Filmen punktet wiederum die Satire "Don't Look Up". Sie liegt vor "Mother/Android" und "The Lost Daughter".

(omark, 18.1.2022)