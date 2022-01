Auch in Mayrhofen im Zillertal wird dem derzeit unerlaubten Après-Ski gefrönt. Foto: APA/EXPA/JFK

Schwaz – Die Aufnahmen stammen vom 13. Jänner dieses Jahres und zeigen eine volle Schirmbar am Penken in Mayrhofen, in der laute Musik läuft und ausgelassen getanzt wird. FFP2-Masken oder Mindestabstand zwischen den Tanzenden sind nicht zu erkennen. Die Bilder dürften nachmittags entstanden sein, draußen ist Tageslicht zu sehen. Die Bezirkshauptmannschaft Schwaz bestätigt, dass man von dem Video weiß. Auch der Besitzer der Bar räumt gegenüber dem STANDARD ein, dass es zu "einem Vorfall" gekommen sei.

Michael Brandl, Bezirkshauptmann von Schwaz, erklärt zu dem Video, dass man umgehend eine Kontrolle durch die Exekutive veranlasst habe. Allerdings war am Tag darauf in der Bar nichts zu beanstanden. "Wir kontrollieren laufend und streng. Wenn wir von solchen Vorfällen wissen, werden Lokale noch engmaschiger besucht", sagt Brandl. Er spricht von "Einzelfällen", denn die Branche selbst verurteile solche Regelverstöße und wehre sich gegen schwarze Schafe in den eigenen Reihen. Im Bezirk Schwaz beteilige sich die Wirtschaftskammer sogar aktiv daran, um die Behörden bei Kontrollen zu unterstützen.

Manche Betriebe nehmen Strafen in Kauf

Der Bezirkshauptmann kritisiert zugleich, dass der Strafrahmen für solche Verstöße teils zu niedrig angesetzt ist. Denn es gibt Betriebe, die bis zu 3.600 Euro Strafe billigend in Kauf nehmen würden. Mit Kontrollen könne man oft erst im Nachhinein reagieren. Der Großteil der Gastronomen und Hoteliers befolge allerdings die Corona-Maßnahmen, betont Brandl. Das habe erst vergangenen Sonntag eine Schwerpunktkontrolle im Zillertal gezeigt, die "ein gutes Bild abgab".

Der Besitzer der Bar am Penken bestätigte im Gespräch mit dem STANDARD, dass er von einem "Vorkommnis" am 13. Jänner wisse. Er selbst sei nicht im Betrieb gewesen und könne daher keine näheren Angaben machen, die Geschäftsführung der Bar habe die Tochter übernommen. Der Mann bekräftigt, sich sehr für die Einhaltung aller Corona-Maßnahmen einzusetzen und solche Übertretungen nicht zu dulden. Das Video stamme vom Nachmittag, sagt der Mann, als eine große Zahl von Gästen die Bar quasi überrannt habe. Die Exekutive habe bei ihren Kontrolle keine Verstöße feststellen können, so der Betreiber. (ars, 18.1.2022)