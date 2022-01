Im Herbst vergangenen Jahres hat sich die STANDARD-Community rege über die Frage "Welche Verhaltensweisen Fremder können Sie nur schwer ertragen?" ausgetauscht. Unzählige Situationen wurden geschildert, und man hat sich womöglich in dem einen oder anderen Posting wiedergefunden und geschmunzelt. Ja – meist ist es einfach, sich an Situationen zu erinnern, die einen wütend gemacht, angeekelt oder großes Unverständnis in einem hervorgerufen haben.

Im Film "Before Sunrise" begegnen sich Julie Delpy und Ethan Hawke im Zug und verbringen spontan einen gemeinsamen Tag in Wien. Foto: imago/Cinema Publishers Collection

Nicht so einfach ist der umgekehrte Weg: sich an die vielen guten und erfreulichen Momenten mit Fremden zu erinnern. Denn oft werden diese im Alltag als selbstverständlicher hingenommen als negative. Und doch stechen die besonders positiven Begegnungen heraus und bleiben in Erinnerung. Widerfährt einem zum Beispiel eine außerordentlich nette Geste, wird man aufmerksam nach etwas gefragt oder führt ein interessantes Gespräch mit jemandem, dem man zufällig begegnet ist, hat das meist sogar Einfluss auf die gesamte Stimmungslage. Unerwartete positive Begegnungen können bewegen und verbinden – ob auf Reisen, beim Einkaufen oder in jeglicher noch so alltäglichen Situation.

Welche waren Ihre schönsten Begegnungen mit Fremden?

An welche besonderen Situationen können Sie sich erinnern? Welche Gefühle hat das in Ihnen hervorgerufen? Und was konnten Sie von dieser Begegnung für sich mitnehmen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 24.1.2022)