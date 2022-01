Das Buch ist eines von 20 Exemplaren. Foto: AFP / Alain Jocard

Seit Jahrzehnten erfreut sich Frank Herberts Science-Fiction-Epos "Dune" einer treuen Fanbasis. Der Roman wurde bereits mehrfach verfilmt, erst letztes Jahr brachte ihn Regisseur Denis Villeneuve samt Starbesetzung auf die große Leinwand. Erfolglos blieb jedoch der Versuch des chilenischen Filmemachers Alejandro Jodorowsky, der in den 1970er-Jahren mit der Inszenierung beauftragt wurde. Seine Version von "Dune" sollte zehn Stunden dauern, mit Filmmusik von Pink Floyd und prominent besetzt mit Orson Welles, Salvador Dalí und Mick Jagger. Allerdings wollte kein Studio das Projekt finanzieren.

Dennoch wurden damals 20 Bücher angefertigt, die Jodorowsky als "Bibel des Regisseurs" bezeichnet haben soll. Sie enthielten einerseits das Skript, andererseits Illustrationen und Details zur geplanten Inszenierung – und entwickelten sich zu einem begehrten, teuren Sammlerstück unter "Dune"-Fans.

Weit über Wert

Im November hat eine Kopie für 2,66 Millionen US-Dollar, und somit für das Hundertfache des geschätzten Werts, den Besitzer gewechselt. Die Käufer? Eine Krypto-Gruppe namens Spice DAO, die auf Twitter stolz von ihrer Errungenschaft berichtet. Ihr Plan: 1. Das Buch öffentlich zugänglich machen, 2. eine animierte Serie produzieren und an einen Streaming-Dienst verkaufen, 3. Community-Projekte unterstützen.

Das Problem an den Ideen der Krypto-Gruppe liegt eigentlich auf der Hand. Sie haben eine Kopie des Drehbuchs erworben, nicht aber die Rechte an "Dune", die für eine Verfilmung notwendig wären. Hinzu kommt, dass eine Kopie des Werks bereits seit 2011 über Google Fotos frei abrufbar ist – womit Punkt eins des Masterplans sowieso obsolet ist.

Was heißt DAO?

DAO steht in der Kryptowelt für Decentralised Anonymous Organisation. Jedes Mitglied einer solchen Organisation bzw. eines Netzwerks wird zum Entscheidungsträger, berichtet die "Financial Times". In den meisten Fällen sei die Mitgliedschaft an den Kauf einer Kryptowährung, in diesem Fall des "Spice"-Tokens, geknüpft. Die Regeln der Gruppe werden mittels Smart Contracts auf der Blockchain festgelegt, die von den Organisationsgründern entworfen werden. Alle weiteren Entscheidungen würden dann die Inhaber des entsprechenden Tokens treffen.



Auf der Webseite von Spice DAO findet sich neben den oben genannten Ideen ein weiterer Vorschlag, was man mit Jodorowskys "Dune"-Werk anstellen könnte. Konkret hat ein User namens "Xatarrer" die Idee, ein NFT (Non-Fungible Token) für jede einzelne Seite des Buchs zu erstellen. Dabei handelt es sich um digitale Echtheitszertifikate. Damit würde man laut ihm die Besitzverhältnisse demokratisieren. Anschließend solle man diese als hochauflösende JPEGs auf die Blockchain laden, damit sie für jeden zugänglich sind. Um die technischen Hürden zu überwinden, solle man dabei auf JPEG-Mining zurückgreifen. Dabei wird die Bilddatei in hunderte Teile zerteilt und auf ebenso viele Smart Contracts aufgeteilt.

Bücherverbrennung für höhere Preise

Um den Preis der NFTs weiter in die Höhe zu treiben, schlägt Xatarrer als letzten – optionalen – Punkt außerdem vor, das Original zu verbrennen. Weil es auf der Blockchain gespeichert sei, ginge es laut ihm nicht verloren. Stattdessen überschreite es die Grenze vom Physischen ins Digitale. Einerseits mache das die digitale Kopie deutlich wertvoller, andererseits sei die Verbrennung ein "unglaublicher Marketing-Stunt, der auf Video aufgezeichnet werden könnte" – und dieses sei anschließend selbst als NFT zu verkaufen.

Auf Twitter zog der Stunt der Krypto-Gruppe Spott nach sich. Vor allem die Idee von Spice DAO, durch den Kauf einer Kopie des Drehbuchs die Rechte am Film zu erhalten, stößt auf Unverständnis. Ein Nutzer scherzt zum Beispiel: "Ich habe gerade eine Ausgabe von Harry Potter gekauft und kann es kaum erwarten, meine Zeichentrickserie zu starten. Werde sie an Netflix verkaufen." Andere posten Memes, die auf ein mangelndes Verständnis von Urheberrecht der Gruppe anspielen. Eine animierte Serie darf man in Wirklichkeit jedenfalls nicht erwarten. (mick, 18.1.2022)