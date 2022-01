Maximilian Ullmann wechselt in die Serie A. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Maximilian Ullmann wechselt von Rapid mit sofortiger Wirkung in die italienische Serie A. Der 25-jährige Linksverteidiger unterschreibt beim FC Venezia einen Vertrag bis Sommer 2024. Das gaben beide Vereine am Dienstag bekannt. Die Höhe der Ablösesumme bleibt unbekannt. Ullmanns Vertrag bei den Hütteldorfern wäre im Sommer ausgelaufen.

Der Oberösterreicher wechselte im Sommer 2019 vom LASK zu Rapid und absolvierte für die Wiener 103 Spiele. Dabei erzielte er sechs Tore. Venezia liegt derzeit auf Rang 17 in der Serie A. Am Samstag hatte der Aufsteiger den österreichischen Linksverteidiger David Schnegg an den Serie-B-Club Crotone abgegeben. Mit Michael Svoboda spielt noch ein weiterer Österreicher in der Lagunenstadt.

"Ich habe die Zeit hier sehr genossen und bin stolz, dass ich beim größten Klub Österreichs spielen durfte. Nun freue ich mich auf die neue Aufgabe in Venedig", erklärte Ullmann.

Rapids Sport-Geschäftsführer Zoran Barisic sagt: "Maximilian Ullmann hat vor allem in seinen ersten beiden Saisonen hervorragende Leistungen für unseren Klub erbracht. Ich freue mich, dass abermals ein Spieler aus unserem Verein den Sprung in eine der Top-5-Ligen Europas schafft, wünsche ´Ulli´ alles Gute bei seiner neuen Herausforderung und danke für sein Engagement in den letzten zweieinhalb Jahren." Er sieht die Grün-Weißen hinten links mit Jonas Auer und Martin Moormann stark aufgestellt. (red, APA, 18.1.2022)