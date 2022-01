Liebe Leserin, lieber Leser,

Microsoft kauft den Gaming-Riese Activision Blizzard um 68,7 Milliarden US-Dollar. Damit erwirbt der Tech-Konzern Marken wie "Diablo", "Call of Duty" und "World of Warcraft". Eines der Ziele, so Microsoft in einer aktuellen Aussendung, ist ein verstärktes Engagement im Mobile-Gaming-Bereich.

In einer Analyse widmen wir uns außerdem der Frage, was Menschen bis heute an der Marke Leica fasziniert. Die Kameras des Herstellers sind überdurchschnittlich teuer – und haben weniger Features als die Konkurrenz. Und: Ein peruanischer Verschwörungserzähler klagt Facebook-CEO Mark Zuckerberg auf 300.000 Dollar, weil er für 30 Tage auf der Plattform gesperrt wurde.

