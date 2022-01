Große Gaming-Marken wie "Diablo", "Call of Duty" oder "World of Warcraft" wandern für 68,7 Milliarden Dollar in die Hand von Microsoft

Microsoft sichert sich mit Marken wie "World of Warcraft" Millionen von Spielern. Foto: Microsoft

Für die Summe von 68,7 Milliarden Dollar übernimmt Microsoft einen der größten Gaming-Publisher der Welt: Activision Blizzard. Damit sichert man sich auch die Rechte an großen Marken wie "Diablo", "Call of Duty" oder "World of Warcraft".

Erdbeben

Bereits im vergangenen Jahr sicherte sich Microsoft mit Zenimax Media für 7,5 Milliarden Dollar ein Schwergewicht der Branche und damit bekannte Marken wie "Doom" oder "The Elder Scrolls". Microsoft setzt mit dem Kauf ihren konsequenten Weg fort, große Gaming-Studios unter einem Dach zu versammeln und damit die Position in der Branche weiter zu stärken.

Eines der Ziele, so Microsoft in einer aktuellen Aussendung, ist ein verstärktes Engagement im Mobile-Gaming-Bereich. Dieser ist das größte Segment im Gaming und soll künftig mit Marken wie "Halo" oder "World of Warcraft" bedient werden.

Vor allem der Abo-Dienst Gamepass, das "Netflix für Games", den Microsoft seit einigen Jahren für Xbox und PC anbietet, wird durch Akquisitionen dieser Art attraktiver für die Kunden. So könnte Microsoft die bekannten Marken von Activision Blizzard künftig exklusiv in ihrem Abo anbieten oder erst später auf andere Plattformen bringen. Derzeit zählt der Service etwa 22 Millionen aktive Nutzer.

Donner und Blitz

Der im Vorjahr durch diverse Skandale erschütterte Gaming-Publisher Activision Blizzard zählt aktuell rund 10.000 Mitarbeiter. Mit starken Marken ist man seit Jahren sowohl im Gaming als auch im Esport sehr stark vertreten. Der in der Kritik stehende CEO Bobby Kotick soll laut Microsoft im Amt bleiben und das, obwohl sein Rücktritt im letzten Jahr mehrmals von verschiedenen Seiten eingefordert wurde. (red, 18.1.2022)