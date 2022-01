19.40 REPORTAGE

Re: Siziliens Frauen begehren auf – Unabhängig statt unterwürfig Nirgends in Europa sind so wenige Frauen berufs tätig wie in Süditalien. Hauptgründe sind fehlende Kinderbetreuung und traditionelle Rollenbilder. Bis 20.15, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Achtung Mikroplastik – Die unsichtbare Gefahr Rund 900.000 Tonnen Plastikmüll fallen in Österreich pro Jahr an. Ein Teil davon landet in der Natur und wird dort langsam zu Mikroplastikpartikeln abgebaut. Lisa Gadenstätter beleuchtet die Zusammenhänge zwischen Handel, Indus trie und Umwelt, aber auch die Auswirkungen auf Mensch und Tier. Bis 21.05, ORF 1

20.15 KRIMI

Das Geheimnis des gelben Zimmers (Le mystère de la chambre jaune, F 2003, Bruno Podalydès) Ein rätselhafter Mordversuch auf Schloss Glandier ruft als Ermittler den jungen Reporter Joseph Rouletabille auf den Plan. Regisseur Bruno Podalydès (Nur Fliegen ist schöner) hat mit Das Geheimnis des gelben Zimmers einen Krimiklassiker von Gaston Leroux aus dem Jahr 1907 stimmig mit seinem Bruder Denis in der Hauptrolle adaptiert. Bis 22.10, Arte

Versucht einen mysteriösen Mordversuch aufzuklären: Denis Podalydès in "Das Geheimnis des gelben Zimmers", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Why Not Productions

21.05 DOKUMENTATION

Verschwörungswelten: The Great Reset Im Mythos vom "Great Reset" treffen sich Pandemie, Impfung und Klimakrise. Die Doku zeigt auch, wie bestimmte Politiker und Lobbyisten von dieser Verschwörungstheorie profitieren.

Bis 21.55, ORF 1

22.30 HOLOCAUST-GEDENKTAG

Menschen & Mächte: Die drei Gerechten Julius Madritsch, Raimund Titsch und Oswald Bousko, die drei vergessenen Gerechten aus Wien, schmuggelten Kinder in der Nacht aus den Ghettos von Krakau und Tarnow und bewahrten sie so vor der Deportation. Bis 23.25, ORF 2

23.20 TRAGIKOMÖDIE

Under the Tree (Undir trénu, ISL 2017, Hafsteinn Gunnar Sigurðsson) Als er wegen eines Sexvideos mit einer alten Freundin von der Ehefrau rausgeschmissen wird, sucht Atli bei seinen Eltern Zuflucht. Dort entspinnt sich allerdings gerade ein Nachbarschaftsstreit. Hafsteinn Gunnar Sigurðssons Film zeugt von tiefschwarzem Humor und entpuppte sich in Island als Hit. Bis 0.45, Arte