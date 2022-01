ORF-Chefregisseur Michael Kögler (links) mit Drohnen-Kameramann Daniel Ausweger. Foto: ORF/Michael Kögler

Kitzbühel – Spektakuläre Bilder verspricht der ORF für die beiden Abfahrten am kommenden Ski-Alpin-Rennwochenende in Kitzbühel. Sofern das Wetter mitspielt, ist nämlich erstmals eine von der FIS genehmigte Drohne im Einsatz, die die Athleten ab dem Lerchenschuss über Seidlalm und Hausberg bis hin zur Traverse verfolgt.

"Die Drohne kann auf mehr als 100 km/h beschleunigt werden und wird von einem der weltbesten Drohnenkameramänner, Daniel Ausweger, gesteuert. Das ergibt Liveeindrücke vom Rennen, wie wir sie so noch nicht gesehen haben", wurde ORF-Chefregisseur Michael Kögler in einer Aussendung zitiert. Die erste Abfahrt überträgt ORF 1 am Freitag ab 10.50 Uhr, die zweite am Samstag ab 10.55 Uhr. (APA, 18.1.2022)