Wien – Der ORF baut sein barrierefreies Angebot weiter aus. Seit Montag sendet das öffentlich-rechtliche Unternehmen täglich einen Nachrichtenblock in einfacher Sprache in allen Regionalradios. Basis sind die APA-"TopEasy"-Nachrichten, die bereits auf orf.at und im Teletext Verwendung finden. Die Blöcke beinhalten drei bis vier Meldungen in den Sprachstufen A2 und B1 und dauern rund zwei Minuten.

"Neue Informationen sind für alle Menschen wichtig. In kurzen Meldungen in leicht verständlicher Sprache wird in den ORF-Regionalradios abends das Wichtigste vom Tag zusammengefasst", wurde Werner Herics, Sprecher der ORF-Landesdirektorinnen und -Landesdirektoren, in einer Aussendung zitiert. (APA, 18.1.2022)