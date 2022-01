In der Vereinbarung inbegriffen sind Filme wie Roland Emmerichs "Moonfall"

Wien – Kinofilme der Leonine Studios sind in den eigenen vier Wänden zunächst bei Sky zu sehen. Der Streamingdienst hat sich mit einer mehrjährigen Lizenzvereinbarung die exklusiven Pay-TV-Erstverwertungsrechte und SVOD-Rechte für einen Zeitraum von zwölf Monaten an Leonine-Titeln mit Kinostart ab 1. Jänner 2022 gesichert.

Darunter fällt etwa der Actionthriller "The 355" von Simon Kinberg, der Blockbuster "Moonfall" von Roland Emmerich oder auch das Regiedebüt von Channing Tatum "DOG", in dem er auch als Hauptdarsteller zu sehen sein wird. Die Vereinbarung gilt in Österreich und Deutschland. (APA, 18.2.2022)