Anreise & Infos

Karte: Der Standard

Ausgangspunkt: Aschau, Oberlandhütte

Anreise mit Öffis: Bahn bis Kirchberg in Tirol, dann Bus bis Aschau

Aufstieg: Vom Parkplatz bei der Mautstelle rechts auf einer Brücke über die Ache und flach zur Ebenaualm (ca. 1.020 m), die noch im Talgrund liegt. Die Wiesenhänge nach Nordwesten hinauf (oder flacher und weiter ausholend über Straßenkehren), dann westlich zur Durachalm (1.420 m). Nun die freien Wiesen rechts (nordwestlich) hinauf, später im Linksbogen einschwenken auf den Nordostrücken des Durachkogels. Über ihn auf den Durachkogel (1.773 m). Am Kamm kurz nach Südwesten bergab in einen Sattel, am Kamm weiter (die Breitlabalm bleibt knapp nördlich unterhalb) und an einen Vorgipfel (Punkt 1.898 m) heran. Er wird links (südlich) umgangen. Danach mit ca. 15 Meter Höhenverlust in den Sattel zwischen Punkt 1.898 m und Brechhorn. Den nächsten Höcker am Brechhorn-Ostrücken umgeht man links (südlich). Schließlich am Ostrücken steil zum Brechhorn-Gipfelkreuz (2.032 m).

Abfahrt: Entlang der Aufstiegsroute hinunter in den Sattel am Fuß des Brechhorn-Ostrückens. Nicht hier schon rechts runter zu Wirts-Hochalm und Wirts-Mitterleger (Wildschutzgebiet)! Sondern mit kurzem Gegenanstieg auf der Südseite um Punkt 1.898 m herum und runter in den Sattel zwischen P. 1.898 m und Durachkogel. Hier verlassen wir die Aufstiegsroute und fahren rechts (östlich bis südöstlich) die Hänge hinunter zu einem einzelnen, neu gebauten Haus (= Premalm, ca. 1.610 m). Weiter nach Osten abfahren, dabei nördlich eines Grabens halten. Über einen Steilhang runter auf einen Fahrweg (ca. 1.510 m). Über ihn Querfahrt nach links (Nordosten) zur Durachalm und entlang der Aufstiegsroute zurück zum Ausgangspunkt.

Anforderungen: Recht einfache Skitour, die aber solide Kondition erfordert (1.000 Höhenmeter). Bei entsprechender Fitness auch für weniger Routinierte geeignet. Lawinenkundliches Beurteilungsvermögen nötig. Bitte an die beschriebene Aufstiegs- und Abfahrtsroute halten und die Wildruhezonen daneben meiden!

Einkehr/Übernachtung: Unterwegs keine. Oberlandhütte nahe Ausgangspunkt.

Karte: Österreichkarte (ÖK) 1:25.000 V, Nr. 3219-Ost oder Alpenvereinskarte Nr 34/1 ("Kitzbüheler Alpen West")

GPS-Track

Skitourenlenkung am Brechhorn