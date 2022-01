Bisher ist unbekannt, wer die Fluggeräte steuerte – Sichtungen auch in Stockholm

In dieser Galerie: 2 Bilder Das Atomkraftwerk Forsmark. Foto: AP/Bertil Ericson Panzer auf Gotland. Foto: EPA/Karl Melander

Stockholm – Nach den gesichteten Drohnenüberflügen über drei schwedischen Atomkraftwerken am vergangenen Freitag ist beim AKW Forsmark am Montag wieder Drohnenalarm gegeben worden. Die schwedische Polizei bestätigte am Abend entsprechende Beobachtungen.

Der Alarm sei gegen 16.30 Uhr bei der Polizei eingegangen. Daraufhin habe es einen umfassenden Einsatz gegeben, im Zuge dessen Beamte die Sichtung einer Drohne bestätigt hätten, so ein Sprecher der schwedischen Polizei. Es sei auch ein Hubschrauber zum Einsatz gekommen.

Auch über dem Parlament und dem Königspalast in Stockholm wurden am Wochenende unidentifizierte Drohnen gesichtet, berichtet Aftonbladet. Laut Augenzeugen hatten die Fluggeräte Flügel mit großer Spannweite, was auf Militärdrohnen hinweist.

Polizei ermittelt

Bereits vergangenen Freitag waren Drohnenflüge über den Atomkraftwerken Forsmark, Oskarshamn und Ringhals registriert worden. Am Montag übernahm die schwedische Sicherheitspolizei die Ermittlungen.

Über mögliche Täter und Hintergründe herrscht im Rahmen der Voruntersuchungen Geheimhaltung. Medien brachten die Drohnenbeobachtungen vom Freitag zum Teil mit russischen Marineaktivitäten in der Ostsee und der Verstärkung schwedischer Militärpräsenz auf der Insel Gotland in Verbindung.

Schweden hatte am Freitag auf der Ostseeinsel Gotland Panzerfahrzeuge und dutzende Soldaten patrouillieren lassen, nachdem drei Schiffe der russischen Marine durch die Meerenge des Großen Belts in Dänemark in die Ostsee eingelaufen waren. Schweden ist zwar kein Nato-Mitglied, arbeitet aber eng mit dem Verteidigungsbündnis zusammen. Russland warnte das Land kürzlich vor "schwerwiegenden Konsequenzen", sollte es dem Bündnis beitreten. (red, APA, 18.1.2022)