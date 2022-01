Dank dieses smarten Zutrittssystems erspart sich der Bauträger nicht nur die Gegensprechanlage in der Wohnung, sondern auch die teure und fehleranfällige Verkabelung. Steht ein Besucher vor der Eingangstür, so wird ein Video auf eine App am Handy des Bewohners übertragen. Mit einem Klick kann dann die Eingangstür geöffnet werden, und auch der Lift weiß dann schon, in welches Stockwerk der Besucher will. Dazu muss sich der Mieter nicht einmal in seiner Wohnung befinden. Mit der App können auch andere Familienmitglieder die virtuelle Klingelanlage bedienen.