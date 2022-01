In Ihrer Online-Ausgabe ist seit 23. Jänner 2021 der Artikel mit der Überschrift "Röstereiboom in Wien: Espressi von zart-bitter bis nussig-süß" unter der URL https://www.derstandard.at/story/2000123547197/roestereiboom-in-wien-espressi-von-zart-bitter-bis-nussig-suess abrufbar. Darin schreiben Sie über das Geschäft "Espressorado": "Nach der gefühlt fünfzehnten Bäckereieröffnung rund um den Kutschkermarkt hat Währing jetzt sein erstes Espressogeschäft."

Diese Tatsachenmitteilung ist unrichtig bzw. in irreführender Weise unvollständig.

Nicholas Franze betreibt bereits seit dem Jahr 2016, somit lange vor der Eröffnung des "Espressorado", in der Schulgasse 25, 1180 Wien in unmittelbarer Nähe des Kutschkermarkts das Espressogeschäft "Cafébrennerei Franze". Richtigerweise ist bzw. war diese daher das erste Espressofachgeschäft in Wien Währing.